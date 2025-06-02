بعد هجوم كولورادو.. ساعر يتهم الإعلام بتأجيج معادة السامية

بعد الهجوم الذي طال تجمعاً في ولاية الأميركية للمطالبة بإطلاق الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في ، ندد بالاعتداء واعتبره "معاديا للسامية تغذيه بعض ".

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وقال عبر حسابه على منصة إكس اليوم الإثنين إنه "مصدوم من الهجوم الإرهابي المعادي للسامية الذي استهدف في مدينة بولدر، بولاية كولورادو".



كما اعتبر أن "هذه معاداة سامية خالصة، تغذيها الافتراءات الدموية التي تروج لها بعض وسائل الإعلام".



أما زعيم يائير الذي عبّر أيضا عن صدمته، فقال عبر حسابه على إكس إنه "عمل آخر من أعمال العنف المعادي للسامية".



"أجج نيران الكراهية"

كما أشار إلى أن الهجوم جاء "نتيجة مباشرة للخطاب المتطرف الذي أجج نيران الكراهية ضد اليهود".



أتى ذلك، بعدما أصيب ستة أشخاص في الهجوم الذي وقع ليل الأحد، ووصفه بأنه "إرهابي مستهدف".

كما أوضح الفدرالي أن منفذ الهجوم رجل في الخامسة والأربعين يدعى محمد صبري سليمان وقد أوقف على ذمة التحقيق.



وتصاعدت الاعتداءات على الجاليات والعربية على السواء في منذ تفجر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، يوم السابع من تشرين الاول 2023، إثر الهجوم الذي شنته على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة.