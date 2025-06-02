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عربي-دولي
بعد هجوم كولورادو.. ساعر يتهم الإعلام بتأجيج معادة السامية
Lebanon 24
02-06-2025
|
03:23
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بعد الهجوم الذي طال تجمعاً في ولاية
كولورادو
الأميركية للمطالبة بإطلاق الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في
قطاع غزة
، ندد
وزير الخارجية الإسرائيلي
جدعون ساعر
بالاعتداء واعتبره "معاديا للسامية تغذيه بعض
وسائل الإعلام
".
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وقال عبر حسابه على منصة إكس اليوم الإثنين إنه "مصدوم من الهجوم الإرهابي المعادي للسامية الذي استهدف
اليهود
في مدينة بولدر، بولاية كولورادو".
كما اعتبر أن "هذه معاداة سامية خالصة، تغذيها الافتراءات الدموية التي تروج لها بعض وسائل الإعلام".
أما زعيم
المعارضة
الإسرائيلية
يائير
لبيد
الذي عبّر أيضا عن صدمته، فقال عبر حسابه على إكس إنه "عمل آخر من أعمال العنف المعادي للسامية".
"أجج نيران الكراهية"
كما أشار إلى أن الهجوم جاء "نتيجة مباشرة للخطاب المتطرف الذي أجج نيران الكراهية ضد اليهود".
أتى ذلك، بعدما أصيب ستة أشخاص في الهجوم الذي وقع ليل الأحد، ووصفه
مكتب التحقيقات الفدرالي
بأنه "إرهابي مستهدف".
كما أوضح
مكتب التحقيقات
الفدرالي أن منفذ الهجوم رجل في الخامسة والأربعين يدعى محمد صبري سليمان وقد أوقف على ذمة التحقيق.
وتصاعدت الاعتداءات على الجاليات
اليهودية
والعربية على السواء في
الولايات المتحدة
منذ تفجر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، يوم السابع من تشرين الاول 2023، إثر الهجوم الذي شنته
حماس
على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة.
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