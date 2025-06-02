طيران الإمارات تعيد تشغيل رحلاتها إلى دمشق اعتباراً من 16 تموز

Advertisement

أعلنت طيران عن استئناف رحلاتها إلى اعتباراً من 16 2025، بعد أن كانت قد علّقت عملياتها إلى العاصمة في عام 2012، ويأتي هذا القرار عقب تقييم شامل بالتنسيق مع الهيئة فيوستبدأ طيران الإمارات بتشغيل ثلاث رحلات أسبوعياً في المرحلة الأولى، أيام الإثنين والأربعاء والأحد، مع خطط لزيادة عدد الرحلات إلى أربع أسبوعياً بدءاً من 2 آب، بإضافة رحلة يوم السبت، وستوسع الناقلة خدماتها إلى العاصمة السورية إلى رحلة يومياً اعتباراً من 26 تشرين الأول المقبل.وقال سمو بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: "يمثل استئناف عمليات طيران الإمارات إلى دمشق خطوة استراتيجية تدعم مرحلة التعافي وإعادة البناء في ، من خلال توفير مزيد من خيارات السفر والربط الجوي الذي يُعد ركيزة أساسية لتحفيز الحركة الاقتصادية، وجذب الاستثمارات، وفتح قنوات جديدة للتجارة والوصول إلى ".وأضاف: "هذا الربط المباشر لا يخدم فقط أهداف التنمية، بل يعد جسراً حيوياً يربط أبناء الجالية السورية في الأمريكيتين وأوروبا ودول بوطنهم، ويتيح لهم المساهمة بخبراتهم وإمكاناتهم في دعم مسيرة النهوض الوطني، ونود أن نُثمن التعاون البنّاء من الجهات المختصة في سوريا، ونتطلع من خلال عملياتنا المجدولة إلى تعزيز جسور التواصل بين دبي ودمشق، بما يعود بالنفع على شعبي البلدين والمنطقة بأسرها".وستُشغّل رحلاتها بطائرة البوينج 777-200LR والتي تتسع لـ302 مقعداً، حيث ستغادر الرحلة رقم "ئي كيه 913" من دبي الساعة 12:00 ظهراً، لتصل إلى مطار دمشق الدولي الساعة 14:10 بالتوقيت المحلي، أما رحلة العودة "ئي كيه 914" فستغادر دمشق الساعة 16:30 لتصل إلى دبي الساعة 20:30 بالتوقيت المحلي.وستوفر هذه الرحلات فرصاً جديدة للعملاء للسفر بسهولة عبر شبكة طيران الإمارات التي تضم ما يقرب من 150 وجهة حول العالم، كما ستدعم جهود في تعزيز العلاقات الثنائية ودعم تطلعات سوريا في وجذب الاستثمارات الأجنبية في قطاعات حيوية مثل الطاقة والبناء والزراعة.