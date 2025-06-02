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ظاهرة أثارت قلق العراقيين.. نفوق أعداد كبيرة من الأسماك في النجف

Lebanon 24
02-06-2025 | 03:58
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أعرب مواطنون عراقيون عن قلقهم من ظاهرة نفوق أعداد كبيرة من الأسماك في هور أبن نجم في محافظة النجف، مطالبين الجهات ذات العلاقة بالتدخل السريع لإيجاد الحلول المناسبة.


ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن مدير بيئة محافظة النجف جمال عبد زيد قوله "وردتنا شكاوى كثيرة من المواطنين ومجموعة من المسؤولين حول نفوق الأسماك في هور بن نجم".
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وبين عبد زيد أنه "بناءً على ذلك تم تشكيل فريق عمل كشفي متخصص للذهاب الى الموقع وسيتم التواصل مع بقية الدوائر ذات الشأن للوقوف على الأسباب الحقيقية".
 
وأضاف أنه "من المبكر الحديث حول الأسباب الحقيقية للنفوق، لكن ربما تكون بسبب انحسار المياه والجفاف الموجود لاسيما وأن اذناب الجداول المتصلة بهور ابن نجم، والتي هي نهايات انهار، وفي الغالب خلال هذه المواسم تشح فيها المياه وتكون راكدة، ما يؤدي إلى نفوق الأسماك التي تحتاج إلى الأكسجين المذاب في الماء".

ولفت إلى أن "السبب الآخر ربما يعود إلى افعال بعض الصيادين من خلال الصيد بطرق الكهرباء او بمواد سمية بفعل متعمد". (سكاي نيوز عربية) 
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