طهران تحسمها: تسلم المقترح الأميركي لا يعني القبول به

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أعلن المتحدث باسم الخارجية ، بقائي، أن تسلم المقترح الأميركي عبر لا يعني القبول به.وقال خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي، اليوم الاثنين، إن "تسلُّم نص مكتوب لا يعني بأي حال من الأحوال قبوله، ولا حتى من حيث المبدأ".كما اعتبر أن "تبادل النصوص أمر شائع في أي مسار تفاوضي". وأكد أنه لا يمكن للكونسورتيوم أن يحل محل التخصيب على الأراضي الإيرانية، في إشارة إلى الفكرة التي طرحتها سابقا وربما تضمنها مقترحها المكتوب.أول نص مكتوبإلى ذلك، أوضح أن الوفد المفاوض هو من قدّم أول نص مكتوب للطرف الأميركي. وتابع قائلا إن "تبادل المواقف والآراء، سواء شفهياً أو كتابياً، يُعد جزءاً طبيعياً من العملية التفاوضية". وأردف: "من البديهي أن يُدرس أي نص أو مقترح ويُعطى الرد المناسب وفقاً لمضمونه"كذلك أكد أن "أي نص قد يتضمّن مطالب متطرفة وغير واقعية، ويتجاهل الحقوق والمصالح المشروعة للشعب الإيراني، لن يلقى أي تجاوب". ولفت إلى أن كلا الطرفين على دراية بالخطوط الحمراء لبعضهما بعضا.ضمانات أميركيةكما كرر موقف بلاده القاضي بمواصلة التخصيب على أراضيها، وإنهاء بشكل فعّال.وشدد على أن تطالب بضمانات أميركية بشأن رفع العقوبات.وكان أوضح، السبت الماضي، أنه تلقى المقترح الأميركي المكتوب عبر سلطنة ، مشيرا إلى أنه قيد الدرس.فيما كشفت مصادر أميركية مطلعة أن المقترح قد يتضمن إنشاء اتحاد إقليمي لتخصيب اليورانيوم، فضلا عن رفع العقوبات الأميركية مقابل موافقة على عدم التخصيب على أراضيها، وفق ما أفادت سابقا تقارير صحفية.إلا أن كافة المسؤولين الإيرانيين دأبوا خلال الفترة الماضية على التأكيد بأن التنازل عن حق التخصيب خط أحمر، بينما تمسكت بهذا المطلب.(العربية)