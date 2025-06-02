الحكومة السودانية الجديدة تعقد اجتماعها الأول.. ورسالة إثيوبية للبرهان

عقدت الحكومة السودانية الجديدة اجتماعها الأول برئاسة كامل إدريس، في وقت وصل موفد أمني إثيوبي للبلاد حاملا رسالة إلى السوداني .

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وأفادت " "، بأن وصل اليوم إلى ، حاملا رسالة من رئيس الوزراء الإثيوبي للبرهان.



وتأتي هذه الزيارة في إطار جهود دبلوماسية تهدف إلى تعزيز الحوار والتفاهم بين الأطراف السودانية والإثيوبية، وسط الأوضاع الأمنية والسياسية المتوترة في والمنطقة.



ولم تكشف تفاصيل محتوى الرسالة، لكن المصادر تشير إلى أنها تحمل دعوات لتسوية النزاعات ودعم الاستقرار في السودان.



سياسيا، عقدت الحكومة الجديدة اجتماعها الأول، حيث دعا رئيس الوزراء كامل إدريس أن المرحلة المقبلة تتطلب جهود كبيرة لإعادة البناء والإعمار، وتطرق الإجتماع الى رؤية إدريس خلال المرحلة المقبلة والبرامج الموضوعة للفترة الإنتقالية.



وقال المبعوث السويسري للقرن الإفريقي سلفاين إستير، إنه التقى رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس ورحب "برسالته التي تدعو إلى السلام وبالتزامه القوي بإنهاء الصراع".



وأضاف إستير في تغريدة على منصة "إكس" "تظل مستعدة لدعم كل الجهود الصادقة نحو سلام دائم ومستقبل للسودان. فالشعب السوداني لا يستحق أقل من ذلك". (روسيا اليوم)