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عربي-دولي

الحكومة السودانية الجديدة تعقد اجتماعها الأول.. ورسالة إثيوبية للبرهان

Lebanon 24
02-06-2025 | 04:44
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عقدت الحكومة السودانية الجديدة اجتماعها الأول برئاسة كامل إدريس، في وقت وصل موفد أمني إثيوبي للبلاد حاملا رسالة إلى قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان.
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وأفادت "روسيا اليوم"، بأن مدير المخابرات الإثيوبية رضوان حسين وصل اليوم إلى بورتسودان، حاملا رسالة من رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد للبرهان.

وتأتي هذه الزيارة في إطار جهود دبلوماسية تهدف إلى تعزيز الحوار والتفاهم بين الأطراف السودانية والإثيوبية، وسط الأوضاع الأمنية والسياسية المتوترة في السودان والمنطقة. 

ولم تكشف تفاصيل محتوى الرسالة، لكن المصادر تشير إلى أنها تحمل دعوات لتسوية النزاعات ودعم الاستقرار في السودان.

سياسيا، عقدت الحكومة الجديدة اجتماعها الأول، حيث دعا رئيس الوزراء كامل إدريس أن المرحلة المقبلة تتطلب جهود كبيرة لإعادة البناء والإعمار، وتطرق الإجتماع الى رؤية إدريس خلال المرحلة المقبلة والبرامج الموضوعة للفترة الإنتقالية.

وقال المبعوث السويسري للقرن الإفريقي سلفاين إستير، إنه التقى رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس ورحب "برسالته التي تدعو إلى السلام وبالتزامه القوي بإنهاء الصراع".

وأضاف إستير في تغريدة على منصة "إكس" "تظل سويسرا مستعدة لدعم كل الجهود الصادقة نحو سلام دائم ومستقبل ديمقراطي للسودان. فالشعب السوداني لا يستحق أقل من ذلك". (روسيا اليوم) 
 
 
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