"يجب أن نكون مستعدين للقتال".. بريطانيا: لا يمكننا تجاهل التهديد الروسي

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كير ستارمر، اليوم الاثنين، أن بلاده لا تستطيع تجاهل التهديد الذي تشكله ، وذلك قبل نشر مراجعة دفاعية استراتيجية من المتوقع أن تدعو إلى جاهزية أكبر لخوض حرب حديثة.وعند سؤاله عما إذا كانت ستضطر لإرسال قوات للمشاركة في صراع مستقبلي، قال لهيئة الإذاعة " ": "لا يمكننا تجاهل التهديد الذي تشكله روسيا. لقد رأينا ما حدث في قبل أكثر من 3 سنوات"، وفق ."يجب أن نكون مستعدين للقتال والانتصار"أتت تلك التصريحات فيما أعلن ستارمر أمس أن بريطانيا يجب أن تكون مستعدة للقتال والفوز في حرب ضد الدول التي تمتلك قوى عسكرية متقدمة، وذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة عن خطة بقيمة 1.5 مليار جنيه إسترليني (ملياري دولار) لبناء 6 مصانع جديدة على الأقل للأسلحة والمتفجرات.وكتب في مقال لصحيفة ذا صن: "نحن نتعرض لتهديد مباشر من دول تمتلك قوى عسكرية متقدمة، لذا يجب أن نكون مستعدين للقتال والانتصار"، مشيراً إلى "غزو روسيا لأوكرانيا وتعاونها مع وكوريا الشمالية" باعتبارها أمثلة على ذلك."رسالة إلى "من جانبه، كشف جون هيلي عن برنامج الاستثمار بالأسلحة في مقابلة مع " سي"، واصفاً إياه بأنه "رسالة إلى موسكو" وكذلك وسيلة لتحفيز اقتصاد البلاد المتباطئ.وقالت إنها تعتزم شراء ما يصل إلى 7 آلاف سلاح بعيد المدى مصنع في بريطانيا. وأوضحت أن هذا الاستثمار الإضافي يعني أن بريطانيا ستنفق حوالي 6 مليارات جنيه إسترليني على الذخائر في إطار الحالية.من جهتها، أفادت صحيفة "صنداي تايمز" أن الحكومة تريد شراء طائرات مقاتلة أميركية الصنع قادرة على إطلاق أسلحة نووية تكتيكية.(العربية)