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عربي-دولي

"يجب أن نكون مستعدين للقتال".. بريطانيا: لا يمكننا تجاهل التهديد الروسي

Lebanon 24
02-06-2025 | 04:50
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أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الاثنين، أن بلاده لا تستطيع تجاهل التهديد الذي تشكله روسيا، وذلك قبل نشر مراجعة دفاعية استراتيجية من المتوقع أن تدعو إلى جاهزية أكبر لخوض حرب حديثة.
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وعند سؤاله عما إذا كانت بريطانيا ستضطر لإرسال قوات للمشاركة في صراع أوروبي مستقبلي، قال لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "لا يمكننا تجاهل التهديد الذي تشكله روسيا. لقد رأينا ما حدث في أوكرانيا قبل أكثر من 3 سنوات"، وفق رويترز.

"يجب أن نكون مستعدين للقتال والانتصار"
أتت تلك التصريحات فيما أعلن ستارمر أمس أن بريطانيا يجب أن تكون مستعدة للقتال والفوز في حرب ضد الدول التي تمتلك قوى عسكرية متقدمة، وذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة عن خطة بقيمة 1.5 مليار جنيه إسترليني (ملياري دولار) لبناء 6 مصانع جديدة على الأقل للأسلحة والمتفجرات.

وكتب في مقال لصحيفة ذا صن: "نحن نتعرض لتهديد مباشر من دول تمتلك قوى عسكرية متقدمة، لذا يجب أن نكون مستعدين للقتال والانتصار"، مشيراً إلى "غزو روسيا لأوكرانيا وتعاونها مع إيران وكوريا الشمالية" باعتبارها أمثلة على ذلك.

"رسالة إلى موسكو"

من جانبه، كشف وزير الدفاع جون هيلي عن برنامج الاستثمار بالأسلحة في مقابلة مع "بي بي سي"، واصفاً إياه بأنه "رسالة إلى موسكو" وكذلك وسيلة لتحفيز اقتصاد البلاد المتباطئ.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية إنها تعتزم شراء ما يصل إلى 7 آلاف سلاح بعيد المدى مصنع في بريطانيا. وأوضحت أن هذا الاستثمار الإضافي يعني أن بريطانيا ستنفق حوالي 6 مليارات جنيه إسترليني على الذخائر في إطار الدورة البرلمانية الحالية.

من جهتها، أفادت صحيفة "صنداي تايمز" أن الحكومة تريد شراء طائرات مقاتلة أميركية الصنع قادرة على إطلاق أسلحة نووية تكتيكية.(العربية)
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