"سر العنكبوت".. تفاصيل دقيقة لهجوم أوكرانيا العنيف ضدّ روسيا

أمس الأحد، أعلنت أوكرانيا، أنها نفذت واحدة من أكثر عملياتها الخاصة جرأة منذ بدء الحرب موجهة ضربة واسعة بالطائرات المسيرة في العمق الروسي.
وأفادت بعض التقارير الغربية أن الضربة الأوكرانية دمرت أو عطّلت أكثر من 40 طائرة عسكرية روسية في قواعد جوية متعددة، وفق ما ذكر تقرير لموقع "الجزيرة نت".
تفاصيل عن الهجوم في نقاط
- تضمنت العملية، التي أُطلق عليها اسم "شبكة العنكبوت
" (Web)، استخدام عشرات الطائرات المسيرة لتوجيه ضربات متزامنة نحو أهداف عسكرية حيوية في العمق الروسي.
- استُخدمت 117 طائرة مسيرة في العملية نجحت وأصابت حوالي 34% من حاملات صواريخ كروز
الإستراتيجية الروسية في المطارات والقواعد المستهدفة.
- الإعداد للعملية استغرق عاما كاملا و6 أشهر و 9 أيام (أكثر من 18 شهرا) من بدء التخطيط وحتى التنفيذ الفعلي ما يجعلها العملية الأطول مدى للأجهزة الأمنية والعسكرية الأوكرانية منذ بدء الحرب.
- الطائرات المسيرة هبطت على 4 قواعد جوية روسية رئيسية.
- القواعد التي ضُربت هي بيلايا في منطقة إيركوتسك، في عمق سيبيريا
على بُعد أكثر من 4 آلاف كيلومتر من حدود أوكرانيا، وأولينيا في مورمانسك
، بالقرب من أقصى شمال غرب روسيا
، وديغيليفو في منطقة ريازان، وهي منطقة مركزية استخدمتها القاذفات الإستراتيجية الروسية لفترة طويلة، ومطار إيفانوفو، شمال شرق موسكو
.
- انطوت العملية الأوكرانية على نوع من التخطيط المعقد وبعيد المدى. فعلى مدار أشهر طويلة نُقلت طائرات مسيرة صغيرة "من منظور الشخص الأول" (FPV) -وهي مسيرات
تدار عن بعد من قبل أشخاص يرون على الشاشة ما تظهره كاميرات المسيرة- وتم إخفاؤها استعدادا لوقت الهجوم.
- بالتزامن، جرى أيضاً نقل هياكل لـ"كبائن" خشبية متنقلة تشبه المنازل الروسية، ليتم تجميعها سراً داخل الأراضي الروسية في مستودعات مستأجرة خصيصاً لهذا الغرض منها مستودع في منطقة تشيليابينسك، التابعة لمقاطعة سفيردلوفسك، جرى استئجاره بمبلغ 350 ألف روبل (حوالي 4500 دولار) وفق ما أورده المدون العسكري الروسي سيرغي
كوليسنيكوف.
- مع قدوم ساعة الصفر، قام العملاء الأوكرانيون بتجهيز الكبائن مع إخفاء الطائرات المسيرة تحت أسقفها، وفي اللحظة المناسبة، تحركت الكبائن المتنقلة إلى المواقع المناسبة قرب القواعد الروسية ثم فُتحت النوافذ على الأسطح، وانطلقت الطائرات المسيرة التي يتم التحكم بها عن بعد لتشق طريقها بهدوء نحو أهدافها.
- من بين الطائرات التي أُصيبت، بحسب المصادر الأوكرانية، قاذفات إستراتيجية من طراز توبوليف مثل "تو-95 إم إس" (Tu-95MS) و"تو-22 إم 3″ (Tu-22M3) وهما العمود الفقري لضربات الصواريخ بعيدة المدى الروسية، بالإضافة إلى طائرة إنذار مبكر واحدة على الأقل من طراز "إيه -50" (A-50) تُستخدم لتنسيق العمليات الجوية. وقد أظهرت لقطات غير واضحة نشرها جهاز الأمن الأوكراني صفا من القاذفات الروسية تلتهمها النيران، ويتصاعد الدخان الأسود من هياكلها.
- هناك مزاعم، لم تُؤكد حتى الآن، بأن الضربة الأوكرانية دمرت قاذفات من طراز "توبوليف-160 بلاك جاك" (Tu-160) في الهجوم، وهي ملكة القذائف الإستراتيجية الروسية، والملقبة بـ"البجعة البيضاء". (الجزيرة نت)