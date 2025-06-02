"سر العنكبوت".. تفاصيل دقيقة لهجوم أوكرانيا العنيف ضدّ روسيا

أمس الأحد، أعلنت ، أنها نفذت واحدة من أكثر عملياتها الخاصة جرأة منذ بدء الحرب موجهة ضربة واسعة بالطائرات المسيرة في العمق الروسي.

Advertisement

وأفادت بعض التقارير الغربية أن الضربة دمرت أو عطّلت أكثر من 40 طائرة عسكرية روسية في قواعد جوية متعددة، وفق ما ذكر تقرير لموقع " نت".

تفاصيل عن الهجوم في نقاط

- تضمنت العملية، التي أُطلق عليها اسم "شبكة " (Web)، استخدام عشرات الطائرات المسيرة لتوجيه ضربات متزامنة نحو أهداف عسكرية حيوية في العمق الروسي.

- استُخدمت 117 طائرة مسيرة في العملية نجحت وأصابت حوالي 34% من حاملات صواريخ الإستراتيجية الروسية في المطارات والقواعد المستهدفة.

- الإعداد للعملية استغرق عاما كاملا و6 أشهر و 9 أيام (أكثر من 18 شهرا) من بدء التخطيط وحتى التنفيذ الفعلي ما يجعلها العملية الأطول مدى للأجهزة الأمنية والعسكرية الأوكرانية منذ بدء الحرب.

- الطائرات المسيرة هبطت على 4 قواعد جوية روسية رئيسية.

- القواعد التي ضُربت هي بيلايا في منطقة إيركوتسك، في عمق على بُعد أكثر من 4 آلاف كيلومتر من حدود أوكرانيا، وأولينيا في ، بالقرب من أقصى ، وديغيليفو في منطقة ريازان، وهي منطقة مركزية استخدمتها القاذفات الإستراتيجية الروسية لفترة طويلة، ومطار إيفانوفو، .

- انطوت العملية الأوكرانية على نوع من التخطيط المعقد وبعيد المدى. فعلى مدار أشهر طويلة نُقلت طائرات مسيرة صغيرة "من منظور الشخص الأول" (FPV) -وهي تدار عن بعد من قبل أشخاص يرون على الشاشة ما تظهره كاميرات المسيرة- وتم إخفاؤها استعدادا لوقت الهجوم.

- بالتزامن، جرى أيضاً نقل هياكل لـ"كبائن" خشبية متنقلة تشبه المنازل الروسية، ليتم تجميعها سراً داخل الأراضي الروسية في مستودعات مستأجرة خصيصاً لهذا الغرض منها مستودع في منطقة تشيليابينسك، التابعة لمقاطعة سفيردلوفسك، جرى استئجاره بمبلغ 350 ألف روبل (حوالي 4500 دولار) وفق ما أورده المدون العسكري الروسي كوليسنيكوف.



- مع قدوم ساعة الصفر، قام العملاء الأوكرانيون بتجهيز الكبائن مع إخفاء الطائرات المسيرة تحت أسقفها، وفي اللحظة المناسبة، تحركت الكبائن المتنقلة إلى المواقع المناسبة قرب القواعد الروسية ثم فُتحت النوافذ على الأسطح، وانطلقت الطائرات المسيرة التي يتم التحكم بها عن بعد لتشق طريقها بهدوء نحو أهدافها.

- من بين الطائرات التي أُصيبت، بحسب المصادر الأوكرانية، قاذفات إستراتيجية من طراز توبوليف مثل "تو-95 إم إس" (Tu-95MS) و"تو-22 إم 3″ (Tu-22M3) وهما العمود الفقري لضربات الصواريخ بعيدة المدى الروسية، بالإضافة إلى طائرة إنذار مبكر واحدة على الأقل من طراز "إيه -50" (A-50) تُستخدم لتنسيق العمليات الجوية. وقد أظهرت لقطات غير واضحة نشرها جهاز الأمن الأوكراني صفا من القاذفات الروسية تلتهمها النيران، ويتصاعد الدخان الأسود من هياكلها.

- هناك مزاعم، لم تُؤكد حتى الآن، بأن الضربة الأوكرانية دمرت قاذفات من طراز "توبوليف-160 بلاك جاك" (Tu-160) في الهجوم، وهي ملكة القذائف الإستراتيجية الروسية، والملقبة بـ"البجعة البيضاء". (الجزيرة نت)