لزيادة إنتاج النفط... دولة عربية تحفر 15 بئراً إستكشافية

أعلنت عن توقيع عقد لحفر أول بئر استكشافية، وتتضمن خطتها حفر 15 بئرا، بهدف زيادة إنتاج .

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وقال لشؤون الطاقة ووزير ، إن العقد جرى توقيعه بين شركة الحفر وشركتيّ الاستكشافات النفطية ونفط ، في إطار جهود الوزارة لتعزيز احتياطيات من والغاز ودعم موقعه بين الدول المنتجة.

وأوضح أن "هذا التوقيع يمثل بداية تنفيذ البرنامج الحكومي لحفر 15 بئرا استكشافية باستخدام الجهد الوطني، بعد تخصيص التمويل اللازم"، مشيرا إلى أن "المشروع سيسهم في رفع المخزون الوطني من الموارد الهيدروكربونية". (سبوتنيك)