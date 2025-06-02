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إقتصاد
لزيادة إنتاج النفط... دولة عربية تحفر 15 بئراً إستكشافية
Lebanon 24
02-06-2025
|
05:13
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أعلنت
الحكومة العراقية
عن توقيع عقد لحفر أول بئر استكشافية، وتتضمن خطتها حفر 15 بئرا، بهدف زيادة إنتاج
النفط والغاز
.
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وقال
نائب رئيس الوزراء
لشؤون الطاقة ووزير
النفط العراقي
حيان عبد الغني
، إن العقد جرى توقيعه بين شركة الحفر
العراقية
وشركتيّ الاستكشافات النفطية ونفط
الشمال
، في إطار جهود الوزارة لتعزيز احتياطيات
العراق
من
النفط
والغاز ودعم موقعه بين الدول المنتجة.
وأوضح أن "هذا التوقيع يمثل بداية تنفيذ البرنامج الحكومي لحفر 15 بئرا استكشافية باستخدام الجهد الوطني، بعد تخصيص التمويل اللازم"، مشيرا إلى أن "المشروع سيسهم في رفع المخزون الوطني من الموارد الهيدروكربونية". (سبوتنيك)
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