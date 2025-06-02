Advertisement

عربي-دولي

مفاجأة "نفسية" عن نتنياهو.. "مستشار إستخبارات" يكشفها!

Lebanon 24
02-06-2025 | 10:00
A-
A+
Doc-P-1369356-638844640100392924.jpg
Doc-P-1369356-638844640100392924.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيليّة تقريراً جديداً تضمن تحليلاً لإخصائي علم النفس السريري والمستشار السابق لجهاز الإستخبارات العسكري الإسرائيلي عوفر جروزبيرد، والذي تحدث عن شخصية رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.
Advertisement
 
 
وفي تحليله، وصف جروزبيرد نتنياهو بـ"النرجسي" وبأنه "يضعُ مصلحته في المقام الأول، كما أنه مُصاب بجنون العظمة".
 
 
الخبير قال أيضاً إن نتنياهو شخصية نرجسية تضع كلمة "أنا" في المقام الأول، وهو ما يتضح جليا في خطاباته، التي تشهد تكرارها بشدة.

وذكر جروزبيرد إن "بنية نتنياهو الشخصية لا تسمح له بامتصاص أي ضرر، وعندما يُتَّهَم بقضايا فساد مختلفة، بدلاً من مواجهتها بهدوء على المستوى القانوني، يُصاب بجنون العظمة، ويحشد أتباعه، ويتحدث عن مؤامرة تُحاك ضده، لذلك، تحت عباءة القوة التي تبدو راسخة، تقف شخصية لا تقبل الفشل، وتُلقي بالمسؤولية على الآخرين".

وتابع: "بيبي لن يُصاب بالاكتئاب كما حدث مع بيجن في حرب لبنان الأولى عندما قُتل جنود، ولن يستقيل أو تُراوده أفكار انتحارية، كما حدث مع جولدا بعد حرب تشرين الأول 1973.. لن يُعاني من فترات اكتئاب أو يُهاجم نفسه كما حدث مع تشرشل في خضم الحرب، كما يحدث في الاكتئاب، بل سيحمي نفسه".

وتابع: "لذلك، لن يُشجع على إجراء انتخابات أو تشكيل لجنة تحقيق حكومية، ونادراً ما يلتقي بعائلات المخطوفين، وسيُوزع الأموال على الحريديم للحفاظ على ائتلافه، والأهم من ذلك، لن يتحمل المسؤولية الشخصية عن كل ما حدث".


يقول الطبيب إن "نتنياهو يبدو من الخارج، رجلا يتمتع بقدرة فكرية عالية وقوة إرادة كبيرة للتعامل مع الانتقادات والصعوبات، إلا أن هذا ليس سوى القشرة الخارجية لشخصيته التي نجح في الحفاظ عليها لسنوات؛ حتى تم رفع الدعاوى القانونية ضده".
 
وأوضح جروزبيرد أنه "عندما هُدد نتنياهو بالعزل والعار، وربما حتى السجن، انتهت قدرته على التأقلم التي حافظ عليها لسنوات"، وأضاف: "لقد هُدمت دفاعاته، وظهر بيبي مختلفًا بتصريحات مناقضة لما دعا إليه على مر السنين، مثل الحفاظ على النظام القضائي، وضرورة حشد الحريديم، وكل ذلك من أجل البقاء على قيد الحياة".
 
وأكمل قائلاً: "لقد برزت نرجسيته، التي تحميه من مشاعر الفشل والاكتئاب، ولجأ إلى كل الوسائل والمعارف لحماية نفسه. حدث ذلك أيضاً مع زوجته، التي لم يرغب في الاستماع إليها في البداية، ثم رضخ لإملاءاتها في النهاية. على الصعيد السياسي، لا يزال يحاول النجاة، متهربًا من مسؤولية الفشل أو الادعاءات، ومع قليل من الحظ، تُمكّنه قدرته من التلاعب".

وختم: "يبدو أن بيبي يعيش حياة مزدوجة، وحتى هو نفسه لا يعرف ما يخفيه. شخصيته غير الناضجة لا تدفعه فقط إلى التعرج وقول أشياء مختلفة في أوقات مختلفة حسب الحاجة اللحظية، بل أيضاً إلى تجنب اتخاذ قرارات جسيمة، لأنه منشغل بمصلحته الخاصة أكثر من المصلحة العامة". (عربي21)
مواضيع ذات صلة
نتنياهو ينفي ما نشرته واشنطن بوست عن " لقاءات مكثفة مع مستشار الأمن القومي الأميركي"
lebanon 24
02/06/2025 19:11:57 Lebanon 24 Lebanon 24
مفاجأة عن "إنترنت لبنان"؟ إليكم ترتيب "سرعته" عربياً!
lebanon 24
02/06/2025 19:11:57 Lebanon 24 Lebanon 24
هكذا فاجأ نتنياهو الجيش الإسرائيليّ بالكشف عن تفاصيل عمليّة تفجير "البيجر"
lebanon 24
02/06/2025 19:11:57 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا كشفت "حماس" لـ"لبنان24" عن "صواريخ الجنوب"؟
lebanon 24
02/06/2025 19:11:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:41 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:28 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:02 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:23 | 2025-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:08 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:00 | 2025-06-02
11:46 | 2025-06-02
11:25 | 2025-06-02
11:08 | 2025-06-02
11:00 | 2025-06-02
10:35 | 2025-06-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24