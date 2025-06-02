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حثّت على تقديم "ضمانات" بشأن رفع المفروضة عليها، عقب اقتراح أميركي بشأن اتفاق نووي محتمل.وقال الناطق باسم إسماعيل بقائي في أسبوعي في "نريد ضمانات بشأن رفع العقوبات"، مضيفا "حتى الآن، لم يرغب الطرف الأميركي في توضيح هذه المسألة".وأتت تصريحات بقائي غداة تقرير صادر عن يظهر أن طهران كثفت إنتاج اليورانيوم العالي التخصيب.وأفادت الأحد بأن إيران سرعت وتيرة إنتاج اليورانيوم المخصّب بنسبة 60% القريبة من مستوى 90% المطلوب للاستخدام العسكري، قبل أسبوع من اجتماع مجلس محافظي الوكالة في فيينا.وقال الموفد الأميركي في المحادثات النووية ستيف ويتكوف الشهر الماضي إن إدارة ستعارض أي تخصيب.وصرح ويتكوف لموقع برايتبارت نيوز "لا يمكن أن يكون لدى إيران برنامج لتخصيب اليورانيوم مجددا. هذا خطنا الأحمر. لا تخصيب".وتعهدت إيران مواصلة تخصيب اليورانيوم "مع أو بدون اتفاق" بشأن برنامجها .وأوردت السبت أن كارولاين ليفيت المتحدثة باسم البيت الابيض قالت "أرسل المبعوث الخاص ويتكوف اقتراحا مفصلا ومقبولا للنظام ، ومن مصلحته قبوله".وأشارت الصحيفة نقلا عن مسؤولين مطلعين على المحادثات الدبلوماسية أن الاقتراح عبارة عن سلسلة من النقاط الموجزة وليس مسودة كاملة.وأجرت طهران وواشنطن 5 جولات من المباحثات بوساطة عمانية منذ نيسان مع تأكيد الجانبين إحراز تقدم، رغم تباين معلن بينهما بشأن احتفاظ إيران بالقدرة على تخصيب اليورانيوم.