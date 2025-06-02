قائمة جديدة.. تعرفوا إلى أغنى 10 مليارديرات بعالم العملات المشفرة

نشر موقع شبكة "CNN" الأميركية تقريراً جديداً كشف فيه عن قائمة بأغنى 10 مليارديرات في عالم العملات المشفرة.

وذكر التقرير أن هؤلاء يمتلكون نحو 267.8 مليار دولار من تلك العملات وذلك حتى تاريخ 28 أيار 2025، وذلك وفقاً لبيانات " " الأميركية وموقع "أركام ".

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قائمة بأغنى 10 مليارديرات في عالم العملات المشفرة:

1-

المهنة: مخترع بيتكوين.



: 120 مليار دولار، بتاريخ 28 أيار 2025

2- تشانبينغ

المهنة: مؤسس بينانس

الثروة: 66.7 مليار دولار، حسب ما تشير بيانات مجلة "فوربس" الأميركية

3- ديفاسيني

المهنة: المدير المالي لشركة "تيثر" المصدرة للعملة المستقرة يو إس دي تي

الثروة: 22.4 مليار دولار.

4- أرمسترونغ

المهنة: الرئيس التنفيذي في " بيس"

الثروة: 11.2 مليار دولار

5-

المهنة: الرئيس التنفيذي ومؤسس " "

الثروة: 9.5 مليار دولار

6- باولو أدروينو

المهنة: الرئيس التنفيذي في "تيثر"

الثروة: 9.5 مليار دولار

7- فاندر فيلدي

المهنة: الرئيس التنفيذي السابق لشركة "تيثر"

الثروة: 9.5 مليار دولار

8-

المهنة: مؤسس "ترون" وأكبر مستثمر في شركة "وورلد ليبيرتي فاينانشال" المدعومة من

الثروة: 8.5 مليار دولار

9-

المهنة: المؤسس المشارك في شركة "ريبل"

الثروة: 8.1 مليار دولار

10- فريد إرسام

المهنة: المؤسس المشارك في "كوين بيس"

الثروة: 3.1 مليار دولار

(CNN)