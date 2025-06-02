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إقتصاد

قائمة جديدة.. تعرفوا إلى أغنى 10 مليارديرات بعالم العملات المشفرة

Lebanon 24
02-06-2025 | 11:00
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نشر موقع شبكة "CNN" الأميركية تقريراً جديداً كشف فيه عن قائمة بأغنى 10 مليارديرات في عالم العملات المشفرة.
 
 
وذكر التقرير أن هؤلاء يمتلكون نحو 267.8 مليار دولار من تلك العملات وذلك حتى تاريخ 28 أيار 2025، وذلك وفقاً لبيانات "مجلة فوربس" الأميركية وموقع "أركام إنتل".
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قائمة بأغنى 10 مليارديرات في عالم العملات المشفرة:
 
 
المهنة: مخترع بيتكوين.

الثروة: 120 مليار دولار، بتاريخ 28 أيار 2025
 
2- تشانبينغ تشاو
 
المهنة: مؤسس بينانس
 
الثروة: 66.7 مليار دولار، حسب ما تشير بيانات مجلة "فوربس" الأميركية
 
3- جيانكارلو ديفاسيني
 
المهنة: المدير المالي لشركة "تيثر" المصدرة للعملة المستقرة يو إس دي تي
 
الثروة: 22.4 مليار دولار.
 
4- برايان أرمسترونغ
 
المهنة: الرئيس التنفيذي في "كوين بيس"
 
الثروة: 11.2 مليار دولار
 
 
المهنة: الرئيس التنفيذي ومؤسس "مايكروستراتيجي"
 
الثروة: 9.5 مليار دولار
 
 
6- باولو أدروينو
 
المهنة: الرئيس التنفيذي في "تيثر"
 
الثروة: 9.5 مليار دولار
 
7- جان لوي فاندر فيلدي
 
المهنة: الرئيس التنفيذي السابق لشركة "تيثر"
 
الثروة: 9.5 مليار دولار
 
 
المهنة: مؤسس "ترون" وأكبر مستثمر في شركة "وورلد ليبيرتي فاينانشال" المدعومة من الرئيس ترامب
 
الثروة: 8.5 مليار دولار
 
 
المهنة: المؤسس المشارك في شركة "ريبل"
 
الثروة: 8.1 مليار دولار
 
10- فريد إرسام
 
المهنة: المؤسس المشارك في "كوين بيس"
 
الثروة: 3.1 مليار دولار
 
 
(CNN)
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