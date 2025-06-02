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عربي-دولي

تتسبّب بأصوات إنفجارات قويّة جدّاً.. إليكم كيف تستخدف إسرائيل "الناقلات الإنتحارية"

Lebanon 24
02-06-2025 | 06:02
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كشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية عن وسيلة عملياتية جديدة لجأ إليها الجيش الإسرائيلي في قطاع  غزة، وأكدت أنّه يستخدم ناقلات جند مصفّحة قديمة تُحمّل بـ12 طناً من المواد المتفجرة وتُقاد من بُعد، موضحةً أنّها تسمّى "ناقلات جند انتحارية"، تتحرّك نحو أهدافٍ محدّدة وتقوم بتفجيرها.
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وتابعت "معاريف" أنّ "استخدام هذه الوسيلة بدأ بعد كارثة ناقلة الجند المصفّحة للواء "غولاني" في حيّ الشجاعية في غزة، ومن ثمّ أصبحت وسيلة عمل لفتح طرقات وتفجير مبانٍ واستهداف بنى تحتية من دون تعريض القوات لتهديدٍ مباشر".

وقالت مصادر أمنية للصحيفة إنّ "كلّ مصفّحة تحمل أطناناً من المواد المتفجرة"، مضيفةً أنّ انفجاراً واحداً تنتج عنه موجة انفجارية شديدة تُسمع أصداؤه في مسافات بعيدة". (الميادين)
 
 
 
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