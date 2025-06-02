خلال الساعات الماضيّة... هذا ما شهدته قاعدتين أميركيتين في سوريا

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وبحسب مصادر المرصد السوري، فقد بدأت عملية الانسحاب بشكل تدريجي في 18 أيار الماضي قبل أن تتسارع خلال اليومين الأخيرين، حيث شوهدت أرتال أميركية تضم عربات مصفحة ومعدات لوجستية تغادر مواقعها في حقل العمر النفطي ومعمل للغاز، وسط تحليق مكثف لطيران " ". أفاد أن القوات الأميركية نفذت خلال الساعات الماضية انسحابا مفاجئا من قاعدتين عسكريتين بارزتين في الشرقي، ضمن مناطق سيطرة "قوات ".وبحسب مصادر المرصد السوري، فقد بدأت عملية الانسحاب بشكل تدريجي في 18 أيار الماضي قبل أن تتسارع خلال اليومين الأخيرين، حيث شوهدت أرتال أميركية تضم عربات مصفحة ومعدات لوجستية تغادر مواقعها في حقل العمر النفطي ومعمل للغاز، وسط تحليق مكثف لطيران " ".

في أعقاب الانسحاب، تمركزت قوات "الكوماندوس" التابعة لقسد في المواقع التي أخلتها القوات الأميركية، بينما أكدت مصادر المرصد السوري أن العمليات العسكرية المشتركة ستستمرّ في حال وجود حملات أمنية أو أهداف لتنظيم " " على أن يتم دعمها من قبل التحالف الدولي انطلاقا من قاعدة الشدادي جنوب الحسكة، حيث لا تزال القوات الأميركية تحتفظ بوجودها. (روسيا اليوم)