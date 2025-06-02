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زيلينسكي: مستعدون لاتخاذ التدابير "الضرورية" لتحقيق السلام مع روسيا

Lebanon 24
02-06-2025 | 07:05
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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، إن بلاده مستعدة لاتخاذ التدابير "الضرورية" لتحقيق السلام مع روسيا.
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وقال زيلينسكي خلال اجتماع مع قادة حلف شمال الأطلسي في ليتوانيا "نحن على استعداد لاتخاذ الخطوات الضرورية من أجل تحقيق السلام"، مشيرا إلى أنّه إذا قوّضت روسيا محادثات اسطنبول ولم تسفر عن نتيجة، ستكون "هناك حاجة ماسة إلى فرض عقوبات جديدة" عليها.

وجاء تصريحات زيلينسكي فيما يلتقي وفدا أوكرانيا وروسيا في تركيا لإجراء محادثات سلام مع مال ضئيلة في تحقيق انفراجة.

وأعربت كييف عن استعدادها لاتخاذ "خطوات كبيرة" نحو السلام خلال الجولة الثانية من المحادثات مع الوفد الروسي في إسطنبول الاثنين، وفق ما قال مصدر في الوفد الأوكراني لوكالة فرانس برس.

وقال المصدر إن "الوفد الأوكراني جاء إلى إسطنبول ببرنامج واضح ورغبة في اتخاذ خطوات كبيرة نحو السلام"، مضيفا أن أوكرانيا تأمل "ألا يكرر" الجانب الروسي الاشتراطات نفسها.

وكان الوفد الأوكراني التقى ممثلين أوروبيين في اسطنبول قبل المباحثات مع موسكو، بحسب ما ذكرت وزارة الخارجية الأوكرانية.
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