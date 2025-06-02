24
o
بيروت
26
o
طرابلس
24
o
صور
26
o
جبيل
25
o
صيدا
24
o
جونية
25
o
النبطية
23
o
زحلة
25
o
بعلبك
21
o
بشري
23
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
زيلينسكي: مستعدون لاتخاذ التدابير "الضرورية" لتحقيق السلام مع روسيا
Lebanon 24
02-06-2025
|
07:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال الرئيس الأوكراني
فولوديمير زيلينسكي
، اليوم الاثنين، إن بلاده مستعدة لاتخاذ التدابير "الضرورية" لتحقيق السلام مع
روسيا
.
Advertisement
وقال
زيلينسكي
خلال اجتماع مع قادة
حلف شمال الأطلسي
في ليتوانيا "نحن على استعداد لاتخاذ الخطوات الضرورية من أجل تحقيق السلام"، مشيرا إلى أنّه إذا قوّضت روسيا محادثات
اسطنبول
ولم تسفر عن نتيجة، ستكون "هناك حاجة ماسة إلى فرض عقوبات جديدة" عليها.
وجاء تصريحات زيلينسكي فيما يلتقي وفدا
أوكرانيا
وروسيا في
تركيا
لإجراء محادثات سلام مع مال ضئيلة في تحقيق انفراجة.
وأعربت
كييف
عن استعدادها لاتخاذ "خطوات كبيرة" نحو السلام خلال الجولة الثانية من المحادثات مع الوفد الروسي في إسطنبول الاثنين، وفق ما قال مصدر في الوفد الأوكراني لوكالة فرانس برس.
وقال المصدر إن "الوفد الأوكراني جاء إلى إسطنبول ببرنامج واضح ورغبة في اتخاذ خطوات كبيرة نحو السلام"، مضيفا أن أوكرانيا تأمل "ألا يكرر" الجانب الروسي الاشتراطات نفسها.
وكان الوفد الأوكراني التقى ممثلين أوروبيين في اسطنبول قبل المباحثات مع
موسكو
، بحسب ما ذكرت
وزارة الخارجية الأوكرانية
.
مواضيع ذات صلة
"أ.ف.ب" عن مصدر بالوفد الأوكراني: مستعدون لاتخاذ خطوات كبيرة نحو السلام
Lebanon 24
"أ.ف.ب" عن مصدر بالوفد الأوكراني: مستعدون لاتخاذ خطوات كبيرة نحو السلام
02/06/2025 16:53:31
02/06/2025 16:53:31
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخزانة الأميركي: مستعدون لاتخاذ كل إجراء لخفض صادرات الطاقة الإيرانية للصفر والحفاظ على سلامة الأميركيين
Lebanon 24
وزير الخزانة الأميركي: مستعدون لاتخاذ كل إجراء لخفض صادرات الطاقة الإيرانية للصفر والحفاظ على سلامة الأميركيين
02/06/2025 16:53:31
02/06/2025 16:53:31
Lebanon 24
Lebanon 24
زيلنسكي بعد اتصاله بترامب: أوكرانيا مستعدة لاتخاذ خطوات سريعة نحو السلام
Lebanon 24
زيلنسكي بعد اتصاله بترامب: أوكرانيا مستعدة لاتخاذ خطوات سريعة نحو السلام
02/06/2025 16:53:31
02/06/2025 16:53:31
Lebanon 24
Lebanon 24
زيلينسكي: سنكون مستعدين لإجراء محادثات مع روسيا بمجرد سريان وقف النار
Lebanon 24
زيلينسكي: سنكون مستعدين لإجراء محادثات مع روسيا بمجرد سريان وقف النار
02/06/2025 16:53:31
02/06/2025 16:53:31
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
في كوريا الشمالية.. هذا ما تم اكتشافه على متن بارجة!
Lebanon 24
في كوريا الشمالية.. هذا ما تم اكتشافه على متن بارجة!
09:38 | 2025-06-02
02/06/2025 09:38:18
Lebanon 24
Lebanon 24
كان في سجون الأسد... وثائق استخباراتية سريّة تكشف الكثير عن أوستن تايس
Lebanon 24
كان في سجون الأسد... وثائق استخباراتية سريّة تكشف الكثير عن أوستن تايس
09:30 | 2025-06-02
02/06/2025 09:30:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن مساعدات غزة.. تحذير من "أطباء بلا حدود"
Lebanon 24
بشأن مساعدات غزة.. تحذير من "أطباء بلا حدود"
09:19 | 2025-06-02
02/06/2025 09:19:44
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات مهمّة عنه... من هو عز الدين الحداد زعيم "حماس" الجديد؟
Lebanon 24
معلومات مهمّة عنه... من هو عز الدين الحداد زعيم "حماس" الجديد؟
09:14 | 2025-06-02
02/06/2025 09:14:36
Lebanon 24
Lebanon 24
في الصومال.. ضربات تطالُ تنظيم "داعش"
Lebanon 24
في الصومال.. ضربات تطالُ تنظيم "داعش"
09:06 | 2025-06-02
02/06/2025 09:06:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مُفاجأة للجمهور.. نجمان شهيران يتزوجان للمرة الثانية (صور)
Lebanon 24
مُفاجأة للجمهور.. نجمان شهيران يتزوجان للمرة الثانية (صور)
02:02 | 2025-06-02
02/06/2025 02:02:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... مُقدّم برامج لبنانيّ شهير في المستشفى برفقة والدته المريضة
Lebanon 24
بالصورة... مُقدّم برامج لبنانيّ شهير في المستشفى برفقة والدته المريضة
07:28 | 2025-06-02
02/06/2025 07:28:10
Lebanon 24
Lebanon 24
زودة "300 دولار" في هذا الموعد
Lebanon 24
زودة "300 دولار" في هذا الموعد
08:41 | 2025-06-02
02/06/2025 08:41:46
Lebanon 24
Lebanon 24
تحديات كبيرة امام "القوات" رغم النجاحات..
Lebanon 24
تحديات كبيرة امام "القوات" رغم النجاحات..
10:31 | 2025-06-01
01/06/2025 10:31:46
Lebanon 24
Lebanon 24
إصابة 4 تلميذات في إحدى المدارس... ما الذي جرى معهن؟
Lebanon 24
إصابة 4 تلميذات في إحدى المدارس... ما الذي جرى معهن؟
07:48 | 2025-06-02
02/06/2025 07:48:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
09:38 | 2025-06-02
في كوريا الشمالية.. هذا ما تم اكتشافه على متن بارجة!
09:30 | 2025-06-02
كان في سجون الأسد... وثائق استخباراتية سريّة تكشف الكثير عن أوستن تايس
09:19 | 2025-06-02
بشأن مساعدات غزة.. تحذير من "أطباء بلا حدود"
09:14 | 2025-06-02
معلومات مهمّة عنه... من هو عز الدين الحداد زعيم "حماس" الجديد؟
09:06 | 2025-06-02
في الصومال.. ضربات تطالُ تنظيم "داعش"
08:57 | 2025-06-02
عن العلاقة مع إيران.. ماذا أعلن وزير خارجية مصر؟
فيديو
مسلسلها الأكثر مشاهدة عبر التاريخ.. رحيل أيقونة "Mash"
Lebanon 24
مسلسلها الأكثر مشاهدة عبر التاريخ.. رحيل أيقونة "Mash"
11:50 | 2025-05-31
02/06/2025 16:53:31
Lebanon 24
Lebanon 24
رقصت بإثارة ودلع.. للمرة الأولى روبي تُحيي حفلا في الأردن (فيديو)
Lebanon 24
رقصت بإثارة ودلع.. للمرة الأولى روبي تُحيي حفلا في الأردن (فيديو)
01:50 | 2025-05-31
02/06/2025 16:53:31
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث غريب.. هذا ما حصل مع رجلين داخل شاحنة قمامة (فيديو)
Lebanon 24
حادث غريب.. هذا ما حصل مع رجلين داخل شاحنة قمامة (فيديو)
01:45 | 2025-05-30
02/06/2025 16:53:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24