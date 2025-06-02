زيلينسكي: مستعدون لاتخاذ التدابير "الضرورية" لتحقيق السلام مع روسيا

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قال الرئيس الأوكراني ، اليوم الاثنين، إن بلاده مستعدة لاتخاذ التدابير "الضرورية" لتحقيق السلام مع .وقال خلال اجتماع مع قادة في ليتوانيا "نحن على استعداد لاتخاذ الخطوات الضرورية من أجل تحقيق السلام"، مشيرا إلى أنّه إذا قوّضت روسيا محادثات ولم تسفر عن نتيجة، ستكون "هناك حاجة ماسة إلى فرض عقوبات جديدة" عليها.وجاء تصريحات زيلينسكي فيما يلتقي وفدا وروسيا في لإجراء محادثات سلام مع مال ضئيلة في تحقيق انفراجة.وأعربت عن استعدادها لاتخاذ "خطوات كبيرة" نحو السلام خلال الجولة الثانية من المحادثات مع الوفد الروسي في إسطنبول الاثنين، وفق ما قال مصدر في الوفد الأوكراني لوكالة فرانس برس.وقال المصدر إن "الوفد الأوكراني جاء إلى إسطنبول ببرنامج واضح ورغبة في اتخاذ خطوات كبيرة نحو السلام"، مضيفا أن أوكرانيا تأمل "ألا يكرر" الجانب الروسي الاشتراطات نفسها.وكان الوفد الأوكراني التقى ممثلين أوروبيين في اسطنبول قبل المباحثات مع ، بحسب ما ذكرت .