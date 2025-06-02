آخر تقرير: إيران قد ترفض الاقتراح النووي الأميركي

قال إيراني، يوم الاثنين، إنَّ استعداد لرفض الاقتراح الأميركي لإنهاء النزاع المستمر منذ عقود، واصفاً إياه بأنه "غير قابل للتنفيذ" ولا يعالج مصالح ويترك موقف بشأن تخصيب اليورانيوم دون تغيير.

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وقالَ الدبلوماسي الكبير المقرب من فريق التفاوض لوكالة " " إنَّ " تعدُّ حالياً رداً سلبياً على الاقتراح الأميركي، وهو ما قد يفسر على أنه رفض للعرض الأميركي".

وقدم العماني السيد بدر البوسعيدي، السبت، الاقتراح الأميركي بشأن اتفاق نووي جديد إلى إيران، وذلك خلال زيارة قصيرة لطهران وتوسطه في المحادثات النووية بين طهران وواشنطن.

لكن بعد 5 جولات من المحادثات بين عباس عراقجي ومبعوث الرئيس الأميركي إلى ستيف ويتكوف لحل الأزمة النووية، لا تزال العديد من دون حل.

ومن بين الخطوط الحمراء المتضاربة رفض إيران للمطلب الأميركي بأن تلتزم طهران بإلغاء تخصيب اليورانيوم، الذي يُنظر إليه باعتباره طريقاً محتملاً لتطوير القنابل النووية.

وتقول طهران إنها تريد إتقان التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية، علماً أنها نفت منذ فترة طويلة اتهامات القوى الغربية بأنها تسعى إلى تطوير أسلحة نووية.

وقال الدبلوماسي الذي طلب عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الأمر: "في هذا الاقتراح، يبقى الموقف الأميركي بشأن التخصيب على الأراضي دون تغيير، ولا يوجد تفسير واضح بشأن رفع ".

وتُطالب طهران بالرفع الفوري لجميع القيود التي فرضتها والتي تُعيق اقتصادها المعتمد على . أما الولايات المتحدة، فترى أن رفع العقوبات المتعلقة بالبرنامج النووي يجب أن يتم على مراحل.

ومنذ عام 2018، فرضت واشنطن عقوبات على عشرات المؤسسات الإيرانية الحيوية للاقتصاد الإيراني، بما في ذلك البنك المركزي وشركة النفط الوطنية، بسبب "دعم الإرهاب أو انتشار الأسلحة".

وتضمنت حملة الضغط التي أطلقها ضد طهران منذ عودته إلى في كانون الثاني تشديد العقوبات والتهديد بقصف إيران إذا لم تسفر المفاوضات الحالية عن اتفاق.

وخلال ولايته الأولى، انسحب ترامب عام 2018 من الاتفاق النووي المبرم بين طهران وست قوى عالمية عام 2015، وأعاد فرض عقوبات شلت الاقتصاد الإيراني. في المقابل، انتهكت طهران بسرعة القيود التي فرضها الاتفاق النووي على برنامجها النووي، وفق "رويترز".

ونص الاتفاق النووي لعام 2015 على أن تتخذ إيران خطوات لتقييد برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد والأمم المتحدة.

وقال الدبلوماسي إن تقييم "لجنة المفاوضات النووية الإيرانية"، تحت إشراف المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، هو أن الاقتراح الأميركي "أحادي الجانب تماماً" ولا يمكن أن يخدم مصالح طهران.

ولذلك، قال الدبلوماسي إن طهران تعتبر هذا الاقتراح "غير قابل للتنفيذ"، وتعتقد أنه يحاول بشكل أحادي فرض "صفقة سيئة" على إيران من خلال مطالب مفرطة. (رويترز)