آخر تقرير: إيران قد ترفض الاقتراح النووي الأميركي

قال دبلوماسي إيراني، يوم الاثنين، إنَّ إيران على استعداد لرفض الاقتراح الأميركي لإنهاء النزاع النووي المستمر منذ عقود، واصفاً إياه بأنه "غير قابل للتنفيذ" ولا يعالج مصالح طهران ويترك موقف واشنطن بشأن تخصيب اليورانيوم دون تغيير.
وقالَ الدبلوماسي الكبير المقرب من فريق التفاوض الإيراني
لوكالة "رويترز
" إنَّ "إيران
تعدُّ حالياً رداً سلبياً على الاقتراح الأميركي، وهو ما قد يفسر على أنه رفض للعرض الأميركي".
وقدم وزير الخارجية
العماني السيد بدر البوسعيدي، السبت، الاقتراح الأميركي بشأن اتفاق نووي جديد إلى إيران، وذلك خلال زيارة قصيرة لطهران وتوسطه في المحادثات النووية بين طهران وواشنطن.
ومن بين الخطوط الحمراء المتضاربة رفض إيران للمطلب الأميركي بأن تلتزم طهران بإلغاء تخصيب اليورانيوم، الذي يُنظر إليه باعتباره طريقاً محتملاً لتطوير القنابل النووية.
وتقول طهران إنها تريد إتقان التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية، علماً أنها نفت منذ فترة طويلة اتهامات القوى الغربية بأنها تسعى إلى تطوير أسلحة نووية.
وقال الدبلوماسي الذي طلب عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الأمر: "في هذا الاقتراح، يبقى الموقف الأميركي بشأن التخصيب على الأراضي الإيرانية
دون تغيير، ولا يوجد تفسير واضح بشأن رفع العقوبات
".
وتُطالب طهران بالرفع الفوري لجميع القيود التي فرضتها الولايات المتحدة
والتي تُعيق اقتصادها المعتمد على النفط
. أما الولايات المتحدة، فترى أن رفع العقوبات المتعلقة بالبرنامج النووي يجب أن يتم على مراحل.
ومنذ عام 2018، فرضت واشنطن عقوبات على عشرات المؤسسات الإيرانية الحيوية للاقتصاد الإيراني، بما في ذلك البنك المركزي وشركة النفط الوطنية، بسبب "دعم الإرهاب أو انتشار الأسلحة".
وتضمنت حملة الضغط التي أطلقها ترامب
ضد طهران منذ عودته إلى البيت الأبيض
في كانون الثاني تشديد العقوبات والتهديد بقصف إيران إذا لم تسفر المفاوضات الحالية عن اتفاق.
وخلال ولايته الأولى، انسحب ترامب عام 2018 من الاتفاق النووي المبرم بين طهران وست قوى عالمية عام 2015، وأعاد فرض عقوبات شلت الاقتصاد الإيراني. في المقابل، انتهكت طهران بسرعة القيود التي فرضها الاتفاق النووي على برنامجها النووي، وفق "رويترز".
ونص الاتفاق النووي لعام 2015 على أن تتخذ إيران خطوات لتقييد برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي
والأمم المتحدة.
وقال الدبلوماسي إن تقييم "لجنة المفاوضات النووية الإيرانية"، تحت إشراف المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، هو أن الاقتراح الأميركي "أحادي الجانب تماماً" ولا يمكن أن يخدم مصالح طهران.
ولذلك، قال الدبلوماسي إن طهران تعتبر هذا الاقتراح "غير قابل للتنفيذ"، وتعتقد أنه يحاول بشكل أحادي فرض "صفقة سيئة" على إيران من خلال مطالب مفرطة. (رويترز)