مصدر تركي: نأمل في أن يجتمع بوتين بزيلينسكي

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قال مصدر في ، إن سلطات بلاده تأمل في أن تؤدي مفاوضات إسطنبول بين الوفدين الروسي والأوكراني في نهاية المطاف إلى لقاء الرئيس مع الرئيس الأوكراني .وأشار المصدر إلى أنه لا يزال من السابق لأوانه الحديث عن مثل هذا اللقاء. (روسيا اليوم)