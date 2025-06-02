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مصدر تركي: نأمل في أن يجتمع بوتين بزيلينسكي

Lebanon 24
02-06-2025 | 07:34
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قال مصدر في إدارة الرئاسة التركية، إن سلطات بلاده تأمل في أن تؤدي مفاوضات إسطنبول بين الوفدين الروسي والأوكراني في نهاية المطاف إلى لقاء الرئيس فلاديمير بوتين مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.
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وأشار المصدر إلى أنه لا يزال من السابق لأوانه الحديث عن مثل هذا اللقاء. (روسيا اليوم)
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