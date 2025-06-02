3 شهداء فلسطينيين برصاص إسرائيلي في رفح

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استشهد 3 فلسطينيين على الأقل في بقطاع غزة، إثر استهدافهم من قبل الجيش بالقرب من موقع لتوزيع المساعدات تديره مؤسسة غزة الإنسانية.وقال الجيش الإسرائيلي إنه على علم بتقارير عن سقوط ضحايا، وإنه يجري التحقيق في الحادث بدقة.يشار إلى أن مؤسسة "غزة" الإنسانية" تتخذ من مقراً لها وتحظى بدعم إسرائيلي، وهي معنية بتوزيع مساعدات لاسيما وجبات الطعام.ومؤخراً، قالت إن معظم سكان البالغ عددهم مليوني نسمة معرضون لخطر المجاعة بعد حصار إسرائيلي مستمر منذ 11 أسبوعا يمنع دخول المساعدات إلى القطاع.وأطلقت مؤسسة غزة الإنسانية أولى مواقع توزيعها الأسبوع الماضي، وأعلنت أنها ستطلق المزيد، فيما أفاد الجيش الإسرائيلي أن المؤسسة أنشأت 4 مواقع حتى الآن.وتعرضت خطة المساعدات التي تقدمها المؤسسة، والتي تتجاوز منظمات الإغاثة التقليدية، لانتقادات شديدة من الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، التي تقول إن المؤسسة لا تتبع المبادئ الإنسانية.ودعت شبكة المنظمات الأهلية ، الاثنين، إلى مقاطعة ما أسمته "آلية المساعدات الأميركية " احتجاجا على عمليات القتل التي وقعت الأحد.وقالت إن الآلية الجديدة أدت إلى تعميق الأزمة الإنسانية في غزة، وتهدف إلى تعزيز الأهداف الأمنية والسياسية للاحتلال" في دفع الفلسطينيين من شمال غزة نحو الجنوب. (رويترز)