Advertisement

عربي-دولي

السيسي يؤكد رفض مصر لتوسيع الصراع في المنطقة

Lebanon 24
02-06-2025 | 08:27
A-
A+
Doc-P-1369427-638844751676339089.jpg
Doc-P-1369427-638844751676339089.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الموقف المصري الرافض لتوسيع دائرة الصراع في المنطقة.
Advertisement

وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء تناول التطورات المتسارعة في المنطقة، حيث شدد السيسي على ضرورة وقف التصعيد لتجنب انزلاق الأوضاع إلى حرب إقليمية شاملة قد تؤدي إلى تداعيات خطيرة تؤثر على أمن ومصالح دول وشعوب المنطقة. وأشار الرئيس إلى أهمية المفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة الأميركية في هذا السياق.

كما أكد السيسي على الحاجة الملحة لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإنفاذ المساعدات الإنسانية، إضافة إلى ضرورة عودة الملاحة إلى طبيعتها في مضيق باب المندب والبحر الأحمر.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عن تقدير بلاده للدور المصري في استعادة الاستقرار الإقليمي، مؤكداً حرص إيران على استمرار التشاور والتنسيق بين البلدين خلال الفترة المقبلة.





مواضيع ذات صلة
السيسي: بحثت مع ماكرون إحياء عملية السلام وإقامة دولة فلسطينية وأكدنا رفض الهجرة القسرية
lebanon 24
02/06/2025 19:12:18 Lebanon 24 Lebanon 24
السيسي وماكرون يؤكدان: حل الدولتين مفتاح السلام في المنطقة
lebanon 24
02/06/2025 19:12:18 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون غادر إلى مصر تلبية لدعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
lebanon 24
02/06/2025 19:12:18 Lebanon 24 Lebanon 24
السيسي: مصر "سد منيع" أمام محاولات تصفية القضية الفلسطينية
lebanon 24
02/06/2025 19:12:18 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:41 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:28 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:02 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:23 | 2025-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:08 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:00 | 2025-06-02
11:46 | 2025-06-02
11:25 | 2025-06-02
11:08 | 2025-06-02
11:00 | 2025-06-02
10:35 | 2025-06-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24