السيسي يؤكد رفض مصر لتوسيع الصراع في المنطقة

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أكد خلال لقائه مع ، الموقف المصري الرافض لتوسيع دائرة الصراع في المنطقة.وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء تناول التطورات المتسارعة في المنطقة، حيث شدد على ضرورة وقف التصعيد لتجنب انزلاق الأوضاع إلى حرب إقليمية شاملة قد تؤدي إلى تداعيات خطيرة تؤثر على أمن ومصالح دول وشعوب المنطقة. وأشار الرئيس إلى أهمية المفاوضات الجارية بين والولايات المتحدة الأميركية في هذا السياق.كما أكد السيسي على الحاجة الملحة لوقف فوري لإطلاق النار في ، وإنفاذ المساعدات الإنسانية، إضافة إلى ضرورة عودة الملاحة إلى طبيعتها في والبحر الأحمر.من جانبه، أعرب عباس عن تقدير بلاده للدور المصري في استعادة الاستقرار الإقليمي، مؤكداً حرص استمرار التشاور والتنسيق بين البلدين خلال الفترة المقبلة.