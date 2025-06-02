أكثر من مليون حاج يصلون مكّة.. و "الذكاء الإصطناعي" يوفر الخدمات

توافد أكثر من مليون حاج إلى قبيل انطلاق موسم الحج لهذا العام، في وقت تعهّدت فيه السلطات بتنظيم حج أكثر أمانا وسط درجات حرارة مرتفعة وحملة واسعة ضد الحجاج غير النظاميين.

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وبحسب السلطات السعودية، وصل حتى يوم الجمعة أكثر من 1.3 مليون حاج إلى السعودية لأداء المناسك التي تبدأ في 4 حزيران الجاري وتستمر 6 أيام، على أن يكون الوقوف بعرفة في 5 حزيران، ويليه أول أيام .



وبلغ عدد حجاج العام الماضي أكثر من 1.8 مليون حاج من الداخل والخارج، قدموا من أكثر من 200 دولة بالعالم، بحسب والعمرة.



وحشدت السلطات السعودية هذا العام أكثر من 40 جهة حكومية و250 ألف موظف، ورفعت مستوى استعدادها لمواجهة مخاطر الحرارة الشديدة.

وكان وزير الحج السعودي توفيق الربيعة صرح لوكالة الأسبوع الماضي، إن المساحات المظللة توسّعت بحوالي 50 ألف ، كما وُضع الآلاف من العاملين في المجال الطبي في حالة تأهب، إضافة إلى نشر أكثر من 400 وحدة تبريد طوال مدة المناسك.



وتُستخدم أحدث تقنيات لرصد تدفق المعلومات والصور، بما في ذلك لقطات من طائرات مسيّرة، للمساعدة في إدارة الحشود الكبيرة في مكة.





وبحسب ما نقلته (واس)، فقد تجاوز إجمالي المقدمة أكثر من 91 ألف خدمة.



وأشارت (واس) إلى أن ذلك يأتي "ضمن الجهود المشتركة بين مختلف مكونات المنظومة، لتقديم رعاية صحية رفيعة الجودة والكفاءة، انسجاما مع مستهدفات برنامج "تحول القطاع الصحي"، وبرنامج "خدمة ضيوف "، ضمن رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تمكين ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بيسر وأمان، في بيئة صحية متكاملة تدعم سلامتهم وتواكب أفضل المعايير العالمية".



وقبيل انطلاق الحج هذا العام، شنّت السلطات السعودية حملة واسعة ضد الحجاج غير النظاميين، مستخدمة حملات دهم متكررة وطائرات مراقبة من دون طيار ورسائل نصية مكثفة، لمنع محاولات التسلل إلى مكة.



ويتم توزيع تصاريح الحج وفق نظام الحصص المعتمد لكل دولة، وتُمنح للأفراد عبر قرعة. (الجزيرة نت)