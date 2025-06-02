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عربي-دولي

أكثر من مليون حاج يصلون مكّة.. و "الذكاء الإصطناعي" يوفر الخدمات

Lebanon 24
02-06-2025 | 08:34
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توافد أكثر من مليون حاج إلى مكة المكرمة قبيل انطلاق موسم الحج لهذا العام، في وقت تعهّدت فيه السلطات السعودية بتنظيم حج أكثر أمانا وسط درجات حرارة مرتفعة وحملة واسعة ضد الحجاج غير النظاميين.
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وبحسب السلطات السعودية، وصل حتى يوم الجمعة أكثر من 1.3 مليون حاج إلى المملكة السعودية لأداء المناسك التي تبدأ في 4 حزيران الجاري وتستمر 6 أيام، على أن يكون الوقوف بعرفة في 5 حزيران، ويليه أول أيام عيد الأضحى.

وبلغ عدد حجاج العام الماضي أكثر من 1.8 مليون حاج من الداخل والخارج، قدموا من أكثر من 200 دولة بالعالم، بحسب وزارة الحج والعمرة.

وحشدت السلطات السعودية هذا العام أكثر من 40 جهة حكومية و250 ألف موظف، ورفعت مستوى استعدادها لمواجهة مخاطر الحرارة الشديدة.
 
وكان وزير الحج السعودي توفيق الربيعة صرح لوكالة الصحافة الفرنسية الأسبوع الماضي، إن المساحات المظللة توسّعت بحوالي 50 ألف متر مربع، كما وُضع الآلاف من العاملين في المجال الطبي في حالة تأهب، إضافة إلى نشر أكثر من 400 وحدة تبريد طوال مدة المناسك.

وتُستخدم أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد تدفق المعلومات والصور، بما في ذلك لقطات من طائرات مسيّرة، للمساعدة في إدارة الحشود الكبيرة في مكة.


وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، فقد تجاوز إجمالي الخدمات الصحية المقدمة أكثر من 91 ألف خدمة.

وأشارت (واس) إلى أن ذلك يأتي "ضمن الجهود المشتركة بين مختلف مكونات المنظومة، لتقديم رعاية صحية رفيعة الجودة والكفاءة، انسجاما مع مستهدفات برنامج "تحول القطاع الصحي"، وبرنامج "خدمة ضيوف الرحمن"، ضمن رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تمكين ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بيسر وأمان، في بيئة صحية متكاملة تدعم سلامتهم وتواكب أفضل المعايير العالمية".

وقبيل انطلاق الحج هذا العام، شنّت السلطات السعودية حملة واسعة ضد الحجاج غير النظاميين، مستخدمة حملات دهم متكررة وطائرات مراقبة من دون طيار ورسائل نصية مكثفة، لمنع محاولات التسلل إلى مكة.

ويتم توزيع تصاريح الحج وفق نظام الحصص المعتمد لكل دولة، وتُمنح للأفراد عبر قرعة. (الجزيرة نت)
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