معلومات مهمّة عنه... من هو عز الدين الحداد زعيم "حماس" الجديد؟

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ذكرت "العربية" أنّه بعد مقتل قائد الجناح العسكري لحركة في ، اتجهت الأنظار إلى خلفه، حيث يعتقد أن الرجل البالغ من العمر 55 عاماً، هو خليفته.وبحلول وقت إطلاق سراح الرهائن في كانون الثاني الماضي، كان الحداد ارتقى في صفوف حماس بعد نجاته من ست محاولات اغتيال، وقيل إنه كُلِّف بإعادة بناء بنيتها التحتية المدنية والعسكرية خلال فترة هدوء قصيرة في الحرب مع ، وفق ما أفادت صحيفة "تليغراف" .ومن بين مهامه الأخرى ضمان سلاسة عملية تسليم الأسرى، وفقاً للتقارير آنذاك.وعمل في البداية في الأمن الداخلي إلى جانب في مطاردة المتعاونين مع إسرائيل.وأكدت مصادر استخباراتية أن الرجل المعروف محليا باسم أبو يحتجز أسرى إسرائيليين ويمتلك حق النقض أي "الفيتو" على اقتراح وقف إطلاق النار، الذي قدمه مبعوث الرئيس الأميركي .وفي السابع من تشرين الأول 2023، كُلِّف الحداد بتنسيق عملية التسلل الأولى إلى الأراضي ، حيث حشد تحت إمرته في الليلة السابقة من أجل تلقي التعليمات لتنفيذ الهجوم.إلى ذلك، عرف الحداد بحذره الشديد في اتصالاته، متجنباً الظهور علناً أو في ، لا سيما مع وجود مكافأة قدرها 750 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات عن مكانه.وأفادت الاستخبارات الإسرائيلية أن الحداد يُغيّر مكانه باستمرار، ولا يثق إلا بقلة قليلة من الأشخاص خارج دائرته المقربة.كذلك يُعدّ الحداد أحد آخر القادة المتبقين والوحيدين في الميدان في غزة، مما يعني أن الضغط الذي يتعرّض له كبير. (العربية)