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عربي-دولي
في كوريا الشمالية.. هذا ما تم اكتشافه على متن بارجة!
Lebanon 24
02-06-2025
|
09:38
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كشفت شبكة "
سي أن أن
" الأميركية، عن صور أقمار صناعية جديدة تظهر أن
كوريا الشمالية
نشرت ما يبدو أنها بالونات بجانب سفينتها الحربية المتضررة التي يبلغ وزنها 5000 طن، والتي كانت ملقاة على جانبها ومغمورة جزئيا منذ إطلاق فاشل الأسبوع الماضي.
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وفي حين أن الغرض من هذه الأجسام غير واضح، قال خبراء للشبكة، إنه يمكن استخدامها للمساعدة في إعادة السفينة إلى وضعها الطبيعي، أو حمايتها من أعين الطائرات المسيرة المتطفلة.
وكانت المدمرة المنكوبة أحدث سفينة حربية في البلاد، وكان من المفترض أن تكون انتصارا لجهود
كوريا
الشمالية الطموحة لتحديث أسطولها البحري، بدلاً من ذلك، تسبب عطل في آلية الإطلاق في 21 الشهر الماضي، بانزلاق مؤخرة السفينة قبل أوانها في الماء، مما أدى إلى سحق أجزاء من هيكلها وترك مقدمتها عالقة على ممر السفن، وفقًا لما ذكرته
وكالة الأنباء المركزية الكورية
.
وقال الزعيم الكوري
الشمالي
،
كيم جونغ أون
، الذي شهد عملية الإطلاق الفاشلة في مدينة تشونغجين
شمال شرق
البلاد، إنها "عمل إجرامي" وأمر البلاد بإصلاح السفينة التي لم يتم تسميتها بعد بسرعة قبل الجلسة الكاملة لحزب العمال الحاكم في أواخر الشهر الجاري، واصفا إياها بأنها مسألة شرف وطني.
وسارع المسؤولون وفق "سي أن أن"، منذ ذلك الحين لإصلاح الأضرار ومعاقبة من يزعمون مسؤوليتهم، واعتقلوا أربعة أشخاص في الأيام الأخيرة، بمن فيهم كبير مهندسي حوض
بناء السفن
.
ويقول محللون إن كوريا الشمالية يبدو أنها تستخدم البالونات في جهودها لإصلاح المدمرة بسرعة، حيث قال عضو
الجمعية الوطنية
الكورية
الجنوبية والمحلل العسكري، النائب يو يونغ وون: "يبدو أنها بالونات قد تم تركيبها ليس لإعادة تعويم السفينة، بل لمنعها من الغرق أكثر".
بدوره قال الكابتن المتقاعد في البحرية الأميركية، كارل شوستر، إنه إذا كانت هذه الأجسام بالونات بالفعل، فقد يكون لها أحد غرضين إما منع "استطلاع الطائرات المسيرة منخفض إلى متوسط المستوى"، أو تخفيف الضغط على جزء السفينة العالق على الرصيف، موضحا أن "هذه هي المنطقة الأكثر عرضة للضرر، والتي عانت من أشد الأضرار، ولا تزال تحت ضغط شديد، بينما تبقى المنطقة الأمامية خارج الماء".
من جانبه، قال الزميل في
القوات البحرية
والأمن البحري بالمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، نيك تشايلدز إن كوريا الشمالية قد تكون في خطر إلحاق المزيد من الضرر بالسفينة إذا استخدمت البالونات لإبقائها طافية أو لرفعها، لافتا إلى أن "من المرجح جدًا أن السفينة تتعرض لضغط كبير على أي حال"، وأن الرفع من الأعلى قد يزيد من حدة هذه الضغوط.
وأوضح تشايلدز أن الإجراء المعتاد هو الحصول على أكبر قدر ممكن من الطفو في السفينة ثم رفعها من الأسفل.
وبحسب صور الأقمار الصناعية التي نشرتها شركة ماكسار تكنولوجيز، نشر أكثر من 12 جسماً أبيض اللون يشبه البالونات حول المدمرة منذ 23
مايو
، وبناءً على شكل الأجسام وما يبدو أنه زعانف ذيل، فقد تكون نسخًا أصغر مما يُعرف بالطائرات المنطادية، وهي بالونات تشبه المناطيد إلى حد ما.
طائرات مسيرة
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