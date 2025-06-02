أكد مسؤول أمني تايواني، اليوم الاثنين، أن نشرت مجموعتين من حاملات الطائرات وما يصل إلى 70 سفينة حربية وسفنا حكومية في المياه شمال وجنوب تايوان على مدار شهر يار الماضي.

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وأشار المسؤول، الذي طلب عدم هويته، إلى أن هذه التحركات حدثت بين 1 و27 أيار، وشملت سفنا حربية من البحر الأصفر حتى بحر ، وذلك في إطار ما وصفه بجهود "الضغط الشامل" من قبل .



وأضاف المسؤول أن الصين اعتمدت تكتيكات ما يُعرف "بالمنطقة الرمادية" -وهي تحركات تقع بين الحرب والسلم- من خلال انتشار واسع النطاق على طول سلسلة الجزر المحيطة بتايوان، قائلا إن متوسط عدد السفن في المنطقة يراوح بين 50 و70 سفينة، إلى جانب مئات الطلعات الجوية لطائرات عسكرية تُجري عمليات مضايقة متكررة حول المجال الجوي للجزيرة.



وأوضح أن بعض هذه السفن عبرت مضيق مياكو إلى لإجراء مناورات جوية-بحرية بعيدة المدى، بينما تم رصد 30 سفينة أخرى مجهولة الهوية وغير مسجلة قرب أرخبيل بينغو في 19 مايو/أيار، قال إنها أرسلت عمدا "لأغراض المضايقة".



وبحسب أرقام ، فقد شاركت 75 طائرة صينية في 3 دوريات تأهب قتالي قرب خلال الشهر، مما يرفع منسوب التوتر العسكري في منطقة باتت تشهد على نحو شبه يومي اختراقات جوية وبحرية.





بالمقابل، حذر الأميركي ، خلال مشاركته في منتدى أمني في ، من أن الصين "تستعد" لاستخدام القوة العسكرية لتغيير ميزان القوى الإقليمي في ، مؤكدا أن بلاده ستقف إلى جانب حلفائها في منطقة المحيطين والهادي.



وردّت بكين بلهجة حادة على تصريحات هيغسيث، محذرة من "اللعب بالنار" في قضية تايوان التي تعتبرها الصين جزءا لا يتجزأ من أراضيها ولا تستبعد استخدام القوة لضمّها. (الجزيرة نت)