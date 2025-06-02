مسؤول تركي عن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا: ليست سلبيّة

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صرح المسؤول في أونجو كيجيلي بأن الجولة الثانية من المفاوضات بين وفدي وأوكرانيا في انتهت بشكل "غير سلبي".جاء ذلك بعد أن أعلن عن انتهاء اجتماع الوفدين الذي استمر أكثر من ساعة، وجرى باللغة الروسية، حسبما نقلت وكالة "نوفوستي" عن مصدر مطلع.