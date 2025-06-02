قرار مفاجئ.. هؤلاء سينضمون رسميا إلى الجيش السوري

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نقلت عن المبعوث الأميركي لسوريا توم قوله أن أميركا وافقت على خطة تسمح للمقاتلين المتشددين السابقين بالانضمام للجيش.وقال ثلاثة مسؤولين دفاعيين سوريين، لوكالة "رويترز"، إنه بموجب الخطة، "سينضم نحو 3500 مقاتل أجنبي، معظمهم من الأويغور من ودول مجاورة، إلى وحدة حديثة التأسيس، وهي الفرقة 84 من ، والتي ستضم سوريين أيضا"، مشيرة إلى أنّ حاول إقناع دول غربية بأنّ ضم المقاتلين الأجانب أقل خطورة من التخلي عنهم.إلى ذلك، أعلن توم باراك ان بلاده تتجه نحو سياسات مختلفة عما كان متبعاً في العقود الماضية.وأشار، خلال مقابلة مع قناة "NTV" ، إلى مستقبل الوجود العسكري الأميركي، والدعم المقدم لـ«قوات ".ولفت باراك إلى أن "سياساتنا الحالية تجاه سوريا لن تشبه السياسات خلال المئة عام الماضية، لأن تلك السياسات لم تنجح".وحول الدعم الأميركي لـ"قسد"، أوضح أن "قسد هي حليف بالنسبة لنا، والدعم المقدم لها هو دعم لحليف، وهذا أمر مهم جداً بالنسبة للكونغرس الأميركي".وأضاف: "يجب توجيه هذا الدعم نحو دمجهم في جيش سوريا الجديد المستقبلي"، مشيراً إلى أهمية العمل على إدماج وحدات حماية الشعب (YPG)، ضمن البنية العسكرية الجديدة في سوريا".وفي ما يتعلق بالوجود العسكري الأميركي في سوريا، كشف باراك عن توجه لتقليص عدد القواعد العسكرية الأميركية فيها، موضحاً أنه "من 8 قواعد، سينتهي الأمر بقاعدة واحدة فقط".وتطرق المبعوث الأميركي إلى التعاون بين وتركيا في الملف السوري، مشيداً بجهود الرئيسين ، ورجب طيب .وقال باراك: " ، والرئيس أردوغان قاما بعمل مذهل. لم يكن أحد يتوقع منح الحكومة فرصة جديدة".