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عربي-دولي

الناتو يُصعّد لهجته.. الإنفاق العسكري أولوية في مواجهة روسيا

Lebanon 24
02-06-2025 | 12:29
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دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روته، إلى زيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي في ضوء المواجهة الجيوسياسية مع روسيا.
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وقال خلال زيارة إلى ليتوانيا: "علينا أن نكون مستعدين لذلك سيكون الإنفاق أكثر بكثير من 2% التي اعتدنا عليها".

كما أوضح أن الهدف السنوي الحالي للحلف المتعلق بالإنفاق الدفاعي البالغ 2% من الناتج الاقتصادي لم يعد كافيا لمواجهة التحديات الأمنية الحالية.

ودعا الرئيس الليتواني، جيتاناس ناوسيدا، الحلفاء إلى استثمار المزيد من الأموال في الجيش، قائلا "روسيا لن تنتظر".

أتى ذلك بينما شارك روته في اجتماع لمدة يوم واحد لما يسمى بمجموعة بوخارست التسعة (بي 9) ودول الشمال الأوروبي في فيلنيوس. (العربية)
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