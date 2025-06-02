الناتو يُصعّد لهجته.. الإنفاق العسكري أولوية في مواجهة روسيا

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دعا لحلف (الناتو)، ، إلى زيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي في ضوء المواجهة الجيوسياسية مع .وقال خلال زيارة إلى ليتوانيا: "علينا أن نكون مستعدين لذلك سيكون الإنفاق أكثر بكثير من 2% التي اعتدنا عليها".كما أوضح أن الهدف السنوي الحالي للحلف المتعلق بالإنفاق الدفاعي البالغ 2% من الناتج الاقتصادي لم يعد كافيا لمواجهة التحديات الأمنية الحالية.ودعا الرئيس الليتواني، ، الحلفاء إلى استثمار المزيد من الأموال في الجيش، قائلا "روسيا لن تنتظر".أتى ذلك بينما شارك روته في اجتماع لمدة لما يسمى بمجموعة بوخارست التسعة (بي 9) ودول في فيلنيوس. (العربية)