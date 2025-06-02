بشأن النووي... مصر تطالب إسرائيل بهذا الأمر!

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جاء ذلك خلال استقباله للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي، حيث شدد على أن تظل الدولة الوحيدة في المنطقة التي لم تنضم إلى ، وترفض إخضاع منشآتها النووية لضمانات الوكالة.وطالب عبد العاطي بانضمام إسرائيل إلى المعاهدة كدولة غير نووية، مشيرا إلى أهمية دور في تنفيذ القرار السنوي الصادر عن مؤتمرها العام بشأن تطبيق الضمانات في الشرق الأوسط.وأكد الوزير أن مصر تمضي قدما في توظيف الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، في إطار مشروع محطة الضبعة النووية، والذي يمثل خطوة نوعية في هذا المسار.كما أعرب عن تطلع مصر للاستفادة من خبرات الذرية، لضمان تطبيق أعلى في مجالات الأمان والأمن النووي.