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عربي-دولي

مؤلفة من 31 بنداً... إليكم أبرز بنود نص المذكرة الروسية لتسوية الأزمة الأوكرانية

Lebanon 24
02-06-2025 | 13:00
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كشفت وكالة "تاس" أبرز ما ورد في مذكرة الاتحاد الروسي التي سلمها الوفد الروسي للجانب الأوكراني خلال مفاوضات التي انعقدت في إسطنبول اليوم الاثنين.
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تشمل مذكرة روسيا حول التسوية في أوكرانيا ثلاثة أقسام مع خيارين لشروط وقف إطلاق النار و31 بندا.

- الخيار الأول لوقف إطلاق النار يتضمن انسحاب القوات المسلحة الأوكرانية بالكامل من دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوروجيه.

- يجب أن يتم الانسحاب الكامل للقوات المسلحة الأوكرانية من أراضي الاتحاد الروسي، بما في ذلك دونباس ونوفوروسيا، خلال 30 يوما من وقف إطلاق النار.

- الاعتراف الدولي بضم القرم ودونباس ونوفوروسيا إلى روسيا.

- حياد أوكرانيا.

- إجراء انتخابات في أوكرانيا ثم توقيع معاهدة سلام. وعلى كييف أن تعلن موعد انتخابات الرئاسة والمجلس النيابي التي يجب أن تعقد في غضون 100 يوم من إلغاء الأحكام العرفية.

- وقف إطلاق النار يعني حظر إعادة انتشار القوات المسلحة الأوكرانية باستثناء تحركات سحب القوات إلى مسافة متفق عليها.

- حظر قبول أو نشر أسلحة نووية في أوكرانيا.

- لوقف إطلاق النار، يجب استثناء إمدادات الأسلحة الغربية لأوكرانيا، بما في ذلك توفير بيانات الاستخبارات.

- يجب أن يتم التصديق على معاهدة السلام بين روسيا وأوكرانيا بقرار ملزم من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

- على أوكرانيا لوقف إطلاق النار إجراء عفو عن "السجناء السياسيين" والإفراج عن المحتجزين من العسكريين والمدنيين.

- للتسوية النهائية في أوكرانيا، يجب ضمان الحقوق والحريات والمصالح الكاملة للناطقين بالروسية.

- التخلي عن المطالبات المتبادلة مع أوكرانيا فيما يتعلق بالأضرار الناجمة عن الأعمال القتالية.

- المذكرة الروسية تقترح تحديد الحد الأقصى لعدد القوات المسلحة الأوكرانية.

- المذكرة الروسية تقترح انسحاب القوات المسلحة الأوكرانية من الأراضي الروسية الجديدة.
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