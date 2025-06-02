مؤلفة من 31 بنداً... إليكم أبرز بنود نص المذكرة الروسية لتسوية الأزمة الأوكرانية

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- الخيار الأول لوقف إطلاق النار يتضمن انسحاب القوات المسلحة بالكامل من دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوروجيه.- يجب أن يتم الانسحاب الكامل للقوات المسلحة الأوكرانية من أراضي الاتحاد الروسي، بما في ذلك ونوفوروسيا، خلال من وقف إطلاق النار.- الاعتراف الدولي بضم ودونباس ونوفوروسيا إلى روسيا.- حياد أوكرانيا.- إجراء انتخابات في أوكرانيا ثم توقيع معاهدة سلام. وعلى أن تعلن موعد انتخابات الرئاسة والمجلس النيابي التي يجب أن تعقد في غضون 100 يوم من إلغاء الأحكام العرفية.- وقف إطلاق النار يعني حظر إعادة انتشار القوات المسلحة الأوكرانية باستثناء تحركات سحب القوات إلى مسافة متفق عليها.- حظر قبول أو نشر أسلحة نووية في أوكرانيا.- لوقف إطلاق النار، يجب استثناء إمدادات الأسلحة الغربية لأوكرانيا، بما في ذلك توفير بيانات الاستخبارات.- يجب أن يتم التصديق على بين روسيا وأوكرانيا بقرار ملزم من .- على أوكرانيا لوقف إطلاق النار إجراء عفو عن "السجناء السياسيين" والإفراج عن المحتجزين من العسكريين والمدنيين.- للتسوية النهائية في أوكرانيا، يجب ضمان الحقوق والحريات والمصالح الكاملة للناطقين بالروسية.- التخلي عن المطالبات المتبادلة مع أوكرانيا فيما يتعلق بالأضرار الناجمة عن الأعمال القتالية.- المذكرة الروسية تقترح تحديد الحد لعدد القوات المسلحة الأوكرانية.- المذكرة الروسية تقترح انسحاب القوات المسلحة الأوكرانية من الأراضي الروسية الجديدة.