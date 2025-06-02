مؤلفة من 31 بنداً... إليكم أبرز بنود نص المذكرة الروسية لتسوية الأزمة الأوكرانية

كشفت وكالة "تاس" أبرز ما ورد في مذكرة الاتحاد الروسي التي سلمها الوفد الروسي للجانب الأوكراني خلال مفاوضات التي انعقدت في إسطنبول اليوم الاثنين.
تشمل مذكرة روسيا حول التسوية في أوكرانيا ثلاثة أقسام مع خيارين لشروط وقف إطلاق النار و31 بندا.
- الخيار الأول لوقف إطلاق النار يتضمن انسحاب القوات المسلحة الأوكرانية
بالكامل من دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوروجيه.
- يجب أن يتم الانسحاب الكامل للقوات المسلحة الأوكرانية من أراضي الاتحاد الروسي، بما في ذلك دونباس
ونوفوروسيا، خلال 30 يوما
من وقف إطلاق النار.
- الاعتراف الدولي بضم القرم
ودونباس ونوفوروسيا إلى روسيا.
- حياد أوكرانيا.
- إجراء انتخابات في أوكرانيا ثم توقيع معاهدة سلام. وعلى كييف
أن تعلن موعد انتخابات الرئاسة والمجلس النيابي التي يجب أن تعقد في غضون 100 يوم من إلغاء الأحكام العرفية.
- وقف إطلاق النار يعني حظر إعادة انتشار القوات المسلحة الأوكرانية باستثناء تحركات سحب القوات إلى مسافة متفق عليها.
- حظر قبول أو نشر أسلحة نووية في أوكرانيا.
- لوقف إطلاق النار، يجب استثناء إمدادات الأسلحة الغربية لأوكرانيا، بما في ذلك توفير بيانات الاستخبارات.
- يجب أن يتم التصديق على معاهدة السلام
بين روسيا وأوكرانيا بقرار ملزم من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة
.
- على أوكرانيا لوقف إطلاق النار إجراء عفو عن "السجناء السياسيين" والإفراج عن المحتجزين من العسكريين والمدنيين.
- للتسوية النهائية في أوكرانيا، يجب ضمان الحقوق والحريات والمصالح الكاملة للناطقين بالروسية.
- التخلي عن المطالبات المتبادلة مع أوكرانيا فيما يتعلق بالأضرار الناجمة عن الأعمال القتالية.
- المذكرة الروسية تقترح تحديد الحد الأقصى
لعدد القوات المسلحة الأوكرانية.
- المذكرة الروسية تقترح انسحاب القوات المسلحة الأوكرانية من الأراضي الروسية الجديدة.