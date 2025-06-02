Advertisement

عربي-دولي

حدث أمني صعب في جباليا.. إسرائيل لا تستطيع إسعاف جنودها!

Lebanon 24
02-06-2025 | 13:04
A-
A+
Doc-P-1369551-638844915855297877.png
Doc-P-1369551-638844915855297877.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت وسائل إعلام ومواقع إخبارية إسرائيلية اليوم الاثنين، عن وقوع حدث أمني وصفته بالصعب والخطير، أسفر عن مقتل 3 جنود وإصابة آخرين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.
Advertisement

وذكرت ‌‏مواقع إخبارية إسرائيلية أن 3 جنود قتلوا وأصيب 2 في استهداف سيارة عسكرية في جباليا، وحاولت 3 مروحيات عسكرية إجلاء الجنود الجرحى إلا أن العملية فشلت بسبب كثافة النيران، وتعرض المروحيات لصواريخ مضادة.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن إطلاق النار لا يزال مستمرا في جباليا، والمزيد من طائرات الإنقاذ التابعة للجيش تتجه نحو مكان الحادث.

وقالت مواقع إسرائيلية إنه جرى إطلاق قذيفة محلية "ياسين 105" على مبنى كان يتواجد فيه جنود في جباليا ما أوقع قتلى ومصابين، كما تم إطلاق قذيفة أخرى باتجاه مروحية الإخلاء.
مواضيع ذات صلة
مواقع إخبارية إسرائيلية: مروحيات عسكرية تنقل جنودا جرحى أصيبوا في حدث أمني بقطاع غزة
lebanon 24
03/06/2025 00:29:58 Lebanon 24 Lebanon 24
حدث أمني صعب في إسرائيل.. فيديو يوثق ما حصل
lebanon 24
03/06/2025 00:29:58 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: فشل محاولة إجلاء الجنود القتلى والجرحى في عملية جباليا بسبب كثافة النيران
lebanon 24
03/06/2025 00:29:58 Lebanon 24 Lebanon 24
"حدث أمنيّ صعب"... إليكم ما حصل مع الجيش الإسرائيليّ
lebanon 24
03/06/2025 00:29:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:41 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:28 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:02 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:23 | 2025-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:08 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:53 | 2025-06-02
16:53 | 2025-06-02
16:49 | 2025-06-02
16:38 | 2025-06-02
16:35 | 2025-06-02
16:31 | 2025-06-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24