السعودية وسوريا تبحثان تعزيز التعاون الأمني

Advertisement

بحث الأمير بن بن نايف السعودي، في جدة، الاثنين، مع نظيره السوري أنس خطاب، سبل تعزيز مسارات التعاون الأمني بين البلدين، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.وبيَّن وزير الداخلية السعودي أن هذا اللقاء جاء بناءً على توجيهات خادم الشريفين ، والأمير ولي ، لتعزيز التعاون الأمني بين البلدين، وحرصهما على تقديم كل الدعم ونقل الخبرات بما يحقق مصلحة أمن واستقرار .وأضاف الأمير عبد بن سعود، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، أن اللقاء ناقش وضع الآليات المناسبة لتنفيذ توجيهات ولي العهد بتقديم الدعم الكامل، ونقل الخبرات للأشقاء في كل ما يحقق الاستقرار والأمان للشعب السوري.حضر اللقاء من الجانب السعودي، الأمير الدكتور عبد العزيز بن عياف نائب الوزير المكلف، والفريق أول سعيد القحطاني مساعد الوزير لشؤون العمليات، والدكتور هشام الفالح مساعد الوزير، ومحمد المهنا وكيل الوزارة للشؤون الأمنية، والفريق محمد البسامي مدير ، واللواء خالد العروان مدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث، واللواء الدكتور صالح المربع مدير عام الجوازات المشرف على وكالة الوزارة للأحوال المدنية المكلف، وأحمد العيسى مدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي.ومن الجانب السوري، العميد زياد فواز العايش معاون الوزير، والمهندس أحمد حفار معاون الوزير للشؤون التقنية، والدكتور حسين سلمان مدير إدارة التدريب والتأهيل، والعميد فادي الهميش مدير إدارة المرور، وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية.