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عربي-دولي
السعودية وسوريا تبحثان تعزيز التعاون الأمني
Lebanon 24
02-06-2025
|
13:45
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بحث الأمير
عبد العزيز
بن
سعود
بن نايف
وزير الداخلية
السعودي، في جدة، الاثنين، مع نظيره السوري أنس خطاب، سبل تعزيز مسارات التعاون الأمني بين البلدين، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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وبيَّن وزير الداخلية السعودي أن هذا اللقاء جاء بناءً على توجيهات خادم
الحرمين
الشريفين
الملك سلمان بن عبد العزيز
، والأمير
محمد بن سلمان
ولي
العهد
رئيس مجلس الوزراء
، لتعزيز التعاون الأمني بين البلدين، وحرصهما على تقديم كل الدعم ونقل الخبرات بما يحقق مصلحة أمن واستقرار
سوريا
.
وأضاف الأمير عبد
العزيز
بن سعود، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، أن اللقاء ناقش وضع الآليات المناسبة لتنفيذ توجيهات ولي العهد بتقديم الدعم الكامل، ونقل الخبرات للأشقاء في كل ما يحقق الاستقرار والأمان للشعب السوري.
حضر اللقاء من الجانب السعودي، الأمير الدكتور عبد العزيز بن
محمد بن
عياف نائب الوزير المكلف، والفريق أول سعيد القحطاني مساعد الوزير لشؤون العمليات، والدكتور هشام الفالح مساعد الوزير، ومحمد المهنا وكيل الوزارة للشؤون الأمنية، والفريق محمد البسامي مدير
الأمن العام
، واللواء خالد العروان مدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث، واللواء الدكتور صالح المربع مدير عام الجوازات المشرف على وكالة الوزارة للأحوال المدنية المكلف، وأحمد العيسى مدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي.
ومن الجانب السوري، العميد زياد فواز العايش معاون الوزير، والمهندس أحمد حفار معاون الوزير للشؤون التقنية، والدكتور حسين سلمان مدير إدارة التدريب والتأهيل، والعميد فادي الهميش مدير إدارة المرور، وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية.
(الشرق الأوسط)
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