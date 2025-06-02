قبل وقف إطلاق النار.. شرط من روسيا لأوكرانيا!

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وبموجب الوثيقة التي سُلمت للوفد الأوكراني خلال محادثات في إسطنبول، تُطالب "بانسحاب كامل" للجيش الأوكراني من منطقتي دونيتسك ولوغانسك المحتلتين جزئيا في الشرق، ومن منطقتي زابوريجيا وخيرسون في الجنوب قبل "تطبيق وقف إطلاق نار لمدة ".وتُعد هذه الشروط، من وجهة النظر ، بمثابة محاولة فرض أمر واقع على طاولة المفاوضات، في وقت ترفض فيه كييف التنازل عن أي من أراضيها أو الاعتراف بالسيادة الروسية على المناطق المحتلة.