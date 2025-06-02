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عربي-دولي

قبل وقف إطلاق النار.. شرط من روسيا لأوكرانيا!

Lebanon 24
02-06-2025 | 14:22
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طالبت روسيا أوكرانيا بسحب قواتها من أربع مناطق أعلنت ضمها إليها، قبل أي وقف شامل لإطلاق النار، وذلك وفقا لمذكرة روسية أُرسلت إلى كييف الإثنين ونشرتها وكالات الأنباء الروسية.
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وبموجب الوثيقة التي سُلمت للوفد الأوكراني خلال محادثات في إسطنبول، تُطالب موسكو "بانسحاب كامل" للجيش الأوكراني من منطقتي دونيتسك ولوغانسك المحتلتين جزئيا في الشرق، ومن منطقتي زابوريجيا وخيرسون في الجنوب قبل "تطبيق وقف إطلاق نار لمدة 30 يوما".

وتُعد هذه الشروط، من وجهة النظر الأوكرانية، بمثابة محاولة فرض أمر واقع على طاولة المفاوضات، في وقت ترفض فيه كييف التنازل عن أي من أراضيها أو الاعتراف بالسيادة الروسية على المناطق المحتلة.
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