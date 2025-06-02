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عربي-دولي

بين الحكومة السورية و"قسد"... عملية "تبييض السجون" تنطلق (صور)

Lebanon 24
02-06-2025 | 14:28
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يستعد الأمن الداخلي السوري لإنجاز صفقة تبادل أسرى جديدة، بموجب اتفاقية حيي "الشيخ مقصود" و"الأشرفية" في مدينة حلب بين الحكومة السورية و"قوات سورية الديمقراطية".
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وذكرت وكالة "سانا" السورية في بيان مقتضب: "بدء عملية تبييض السجون من الموقوفين بين مديرية الأمن الداخلي في حلب وقوات سوريا الديموقراطية، حيث يبلغ عدد الأسرى حوالي 400 شخص من الطرفين".

وتأتي عملية التبادل بين مديرية "الأمن الداخلي" في حلب وقوات سوريا الديمقراطية بعد استئناف تنفيذ بنود الاتفاق الموقع مع رئاسة الجمهورية.

وأعلن عضو اللجنة المختصة بإتمام الاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية العميد زياد العايش أمس أنه خلال اللقاء مع وفد من القوات تم الاتفاق على عدد من الملفات المهمة أبرزها تشكيل لجان فرعية تخصصية لمتابعة تنفيذ اتفاق العاشر من مارس، الموقّع بين الرئيس أحمد الشرع والجنرال مظلوم عبدي.

كما أكد العايش أنه تم التوافق على إعادة تفعيل اتفاق حيي الأشرفية والشيخ مقصود بمدينة حلب، والسعي إلى معالجته، بما يخدم الاستقرار والسلم الأهلي.




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