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وذكرت وكالة " " السورية في بيان مقتضب: "بدء عملية تبييض السجون من الموقوفين بين في حلب وقوات الديموقراطية، حيث يبلغ عدد الأسرى حوالي 400 شخص من الطرفين".وتأتي عملية التبادل بين مديرية "الأمن الداخلي" في حلب وقوات سوريا الديمقراطية بعد استئناف تنفيذ بنود الاتفاق الموقع مع رئاسة الجمهورية.وأعلن عضو بإتمام الاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية العايش أمس أنه خلال اللقاء مع وفد من القوات تم الاتفاق على عدد من الملفات المهمة أبرزها تشكيل لجان فرعية تخصصية لمتابعة تنفيذ اتفاق العاشر من ، الموقّع بين والجنرال .كما أكد العايش أنه تم التوافق على إعادة تفعيل اتفاق حيي الأشرفية والشيخ مقصود بمدينة حلب، والسعي إلى معالجته، بما يخدم الاستقرار والسلم الأهلي.