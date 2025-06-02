هكذا علّق ترامب على مهاجمة قوات كييف مطارات روسية

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أكد أن الرئيس الأميركي يريد أن ينتهي الصراع الأوكراني على طاولة المفاوضات، في تعليقه على رد فعل الرئيس بشأن هجمات على مطارات عسكرية روسية.وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، ، أن "رد فعل الرئيس الأميركي على هجمات كييف ضد مطارات عسكرية روسية هو أن الصراع الأوكراني يجب أن ينتهي".وأعلنت في وقت سابق أن "نظام كييف شن هجوما باستخدام طائرات مسيرة موجهة من طراز (FPV) على مطارات في مقاطعات وإيركوتسك وإيفانوفو وريازان وآمور"، مؤكدة أنه "تم صد جميع الهجمات". (روسيا اليوم)