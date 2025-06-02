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عربي-دولي

هكذا علّق ترامب على مهاجمة قوات كييف مطارات روسية

Lebanon 24
02-06-2025 | 15:22
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أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يريد أن ينتهي الصراع الأوكراني على طاولة المفاوضات، في تعليقه على رد فعل الرئيس بشأن هجمات كييف على مطارات عسكرية روسية.
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وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن "رد فعل الرئيس الأميركي دونالد ترامب على هجمات كييف ضد مطارات عسكرية روسية هو أن الصراع الأوكراني يجب أن ينتهي".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق أن "نظام كييف شن هجوما باستخدام طائرات مسيرة موجهة من طراز (FPV) على مطارات في مقاطعات مورمانسك وإيركوتسك وإيفانوفو وريازان وآمور"، مؤكدة أنه "تم صد جميع الهجمات". (روسيا اليوم)
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