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من أجل قطعة خبز... استشهاد أب لـ 6 بنات أثناء توزيع مساعدات في غزة

Lebanon 24
02-06-2025 | 15:45
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أوردت "وكالة الصحافة الفرنسية"، أن صرخات الحزن ترددت في مستشفى ناصر، جنوب قطاع غزة، اليوم الاثنين، مع وصول العشرات لتشييع جثمان حسام وافي، الأب لست بنات الذي استشهد أثناء محاولته الحصول على طعام لأسرته.
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وانهمرت دُموع الأم نهلة وافي، على ابنها الذي كان بين 31 شخصا قُتلوا بنيران إسرائيلية أثناء محاولتهم الوصول إلى موقع لتوزيع المساعدات الغذائية الأحد، وفق الدفاع المدني الفلسطيني. (الوكالة الوطنية)
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