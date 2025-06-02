من أجل قطعة خبز... استشهاد أب لـ 6 بنات أثناء توزيع مساعدات في غزة

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أوردت " "، أن صرخات الحزن ترددت في ، جنوب ، اليوم الاثنين، مع وصول العشرات لتشييع جثمان حسام وافي، الأب لست بنات الذي استشهد أثناء محاولته الحصول على طعام لأسرته.وانهمرت دُموع الأم نهلة وافي، على ابنها الذي كان بين 31 شخصا قُتلوا بنيران إسرائيلية أثناء محاولتهم الوصول إلى موقع لتوزيع المساعدات الغذائية الأحد، وفق الدفاع المدني الفلسطيني. (الوكالة الوطنية)