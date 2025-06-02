يسمح لها بهذا الأمر... مقترح أميركي لإيران بشأن برنامجها النووي

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وبحسب المصدرين، فإن المقترح الأميركي ينص على السماح لإيران بتخصيب محدود لليورانيوم منخفض التخصيب على أراضيها، وذلك لفترة زمنية يتم تحديدها ضمن المفاوضات الجارية بين الجانبين.ويأتي هذا الطرح، الذي وصفه المصدران بأنه يمثل مرونة من جانب الرئيس الأميركي ، في تناقض مع التصريحات العلنية لكل من مبعوث ووزير الخارجية الأميركي ، واللذين أكدا مرارا أن لن تسمح بأي شكل من أشكال التخصيب داخل ، وستطالب بتفكيك كامل للبنية التحتية النووية الإيرانية.ورجّح المصدران أن يؤدي المقترح إلى زيادة حدة التوتر بين وحكومة ، التي لطالما طالبت بسياسة أكثر صرامة تجاه إيران ورفضت أي تسوية تسمح لها بالحفاظ على قدرات نووية مهما كانت محدودة.