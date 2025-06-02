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وأسفر الهجوم عن إصابة ثمانية أشخاص، أحدهم في حالة حرجة، بعدما استخدم المهاجم قاذفة لهب يدوية الصنع لاستهداف مجموعة من المتظاهرين الذين كانوا يطالبون بالإفراج عن الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة، بحسب التحقيقات الأولية.وفقاً لما نقلته قناة " " الأميركية، المعروفة بمواقفها المحافظة، فإن سليمان يحمل الجنسية ، إلا أن السلطات الأميركية لم تؤكد رسميًا بعد هذه المعلومة.وأفادت القناة أن سليمان دخل عبر مطار الدولي في 27 آب 2022، مستخدمًا تأشيرة لغير المهاجرين، وكان يفترض أن يغادر البلاد بحلول 26 شباط 2023، لكنه تجاوز المدة القانونية للبقاء.وفي تطور لافت، ذكرت " نيوز" أن سليمان حصل على تصريح عمل صادر عن خدمات الهجرة الأميركية في 29 آذار 2023، وهو تصريح يبقى سارياً حتى آذار 2025، مما أثار تساؤلات حول نظام الهجرة والتأشيرات في الولايات المتحدة.من جهتها، أفادت شبكة CNN أن سليمان رُفض منحه تأشيرة دخول في عام 2005، من دون توضيح ما إذا كان قد تقدّم بطلبات أخرى في السنوات اللاحقة قبل أن يحصل على تأشيرة الدخول في 2022.الحادثة أثارت ردود فعل سياسية غاضبة، لا سيما من المحافظين، إذ كتب ستيفن ، المستشار السابق للرئيس ، على منصة "إكس": "تم تنفيذ هجوم إرهابي في بولدر، كولورادو، على يد مهاجر غير شرعي. حصل على تأشيرة سياحية من ، ثم تجاوز مدة الإقامة المسموح بها بشكل غير قانوني. ورداً على ذلك، منحته الإدارة تصريح عمل. يجب وقف مسار الهجرة الانتحاري هذا بشكل كامل".ولم تُصدر حتى الساعة أي تعليق رسمي على الحادثة أو الاتهامات المرتبطة بسياسات الهجرة.