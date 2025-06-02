Advertisement

عربي-دولي

هجوم بولدر: الـFBI يصفه بـ"الإرهابي الموجّه".. فمن هو محمد صبري سليمان؟

Lebanon 24
02-06-2025 | 15:38
A-
A+
Doc-P-1369612-638845010674175924.png
Doc-P-1369612-638845010674175924.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وصف مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) الهجوم الذي وقع في مدينة بولدر بولاية كولورادو الأميركية بأنه "هجوم إرهابي موجه"، مشيراً إلى أن منفذه هو رجل يدعى محمد صبري سليمان، يبلغ من العمر 45 عاماً، وقد تم توقيفه ويخضع للتحقيق.
Advertisement

وأسفر الهجوم عن إصابة ثمانية أشخاص، أحدهم في حالة حرجة، بعدما استخدم المهاجم قاذفة لهب يدوية الصنع لاستهداف مجموعة من المتظاهرين الذين كانوا يطالبون بالإفراج عن الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة، بحسب التحقيقات الأولية.

ما الذي نعرفه عن محمد صبري سليمان؟
وفقاً لما نقلته قناة "فوكس نيوز" الأميركية، المعروفة بمواقفها المحافظة، فإن سليمان يحمل الجنسية المصرية، إلا أن السلطات الأميركية لم تؤكد رسميًا بعد هذه المعلومة.

وأفادت القناة أن سليمان دخل الولايات المتحدة عبر مطار لوس أنجلوس الدولي في 27 آب 2022، مستخدمًا تأشيرة لغير المهاجرين، وكان يفترض أن يغادر البلاد بحلول 26 شباط 2023، لكنه تجاوز المدة القانونية للبقاء.

وفي تطور لافت، ذكرت "فوكس نيوز" أن سليمان حصل على تصريح عمل صادر عن خدمات الهجرة الأميركية في 29 آذار 2023، وهو تصريح يبقى سارياً حتى آذار 2025، مما أثار تساؤلات حول نظام الهجرة والتأشيرات في الولايات المتحدة.

من جهتها، أفادت شبكة CNN أن سليمان رُفض منحه تأشيرة دخول في عام 2005، من دون توضيح ما إذا كان قد تقدّم بطلبات أخرى في السنوات اللاحقة قبل أن يحصل على تأشيرة الدخول في 2022.

ردود فعل سياسية: هجوم على سياسة الهجرة
الحادثة أثارت ردود فعل سياسية غاضبة، لا سيما من تيار المحافظين، إذ كتب ستيفن ميلر، المستشار السابق للرئيس دونالد ترامب، على منصة "إكس": "تم تنفيذ هجوم إرهابي في بولدر، كولورادو، على يد مهاجر غير شرعي. حصل على تأشيرة سياحية من إدارة بايدن، ثم تجاوز مدة الإقامة المسموح بها بشكل غير قانوني. ورداً على ذلك، منحته الإدارة تصريح عمل. يجب وقف مسار الهجرة الانتحاري هذا بشكل كامل".

ولم تُصدر إدارة الرئيس جو بايدن حتى الساعة أي تعليق رسمي على الحادثة أو الاتهامات المرتبطة بسياسات الهجرة.
مواضيع ذات صلة
ترامب يعبر عن إعجابه ببيت العائلة الإبراهيمية في أبوظبي ويصفه بـ "العمل الرائع"
lebanon 24
03/06/2025 00:29:00 Lebanon 24 Lebanon 24
ماسك يهاجم مستشار ترامب التجاري ويصفه بـ "الغبي" بعد خلاف بينهما حول التعريفات الجمركية
lebanon 24
03/06/2025 00:29:00 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: يجب ترحيل منفذ هجوم مدينة بولدر في كولورادو
lebanon 24
03/06/2025 00:29:00 Lebanon 24 Lebanon 24
مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي: سنستخدم جميع الموارد المتاحة للتحقيق في هجوم بولدر بكولورادو
lebanon 24
03/06/2025 00:29:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:41 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:28 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:02 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:23 | 2025-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:08 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:53 | 2025-06-02
16:53 | 2025-06-02
16:49 | 2025-06-02
16:38 | 2025-06-02
16:35 | 2025-06-02
16:31 | 2025-06-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24