وصف مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) الهجوم الذي وقع في مدينة بولدر بولاية كولورادو الأميركية بأنه "هجوم إرهابي موجه"، مشيراً إلى أن منفذه هو رجل يدعى محمد صبري سليمان، يبلغ من العمر 45 عاماً، وقد تم توقيفه ويخضع للتحقيق.
وأسفر الهجوم عن إصابة ثمانية أشخاص، أحدهم في حالة حرجة، بعدما استخدم المهاجم قاذفة لهب يدوية الصنع لاستهداف مجموعة من المتظاهرين الذين كانوا يطالبون بالإفراج عن الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة، بحسب التحقيقات الأولية.
ما الذي نعرفه عن محمد صبري سليمان؟
وفقاً لما نقلته قناة "فوكس نيوز
" الأميركية، المعروفة بمواقفها المحافظة، فإن سليمان يحمل الجنسية المصرية
، إلا أن السلطات الأميركية لم تؤكد رسميًا بعد هذه المعلومة.
وأفادت القناة أن سليمان دخل الولايات المتحدة
عبر مطار لوس أنجلوس
الدولي في 27 آب 2022، مستخدمًا تأشيرة لغير المهاجرين، وكان يفترض أن يغادر البلاد بحلول 26 شباط 2023، لكنه تجاوز المدة القانونية للبقاء.
وفي تطور لافت، ذكرت "فوكس
نيوز" أن سليمان حصل على تصريح عمل صادر عن خدمات الهجرة الأميركية في 29 آذار 2023، وهو تصريح يبقى سارياً حتى آذار 2025، مما أثار تساؤلات حول نظام الهجرة والتأشيرات في الولايات المتحدة.
من جهتها، أفادت شبكة CNN أن سليمان رُفض منحه تأشيرة دخول في عام 2005، من دون توضيح ما إذا كان قد تقدّم بطلبات أخرى في السنوات اللاحقة قبل أن يحصل على تأشيرة الدخول في 2022.
ردود فعل سياسية: هجوم على سياسة الهجرة
الحادثة أثارت ردود فعل سياسية غاضبة، لا سيما من تيار
المحافظين، إذ كتب ستيفن ميلر
، المستشار السابق للرئيس دونالد ترامب
، على منصة "إكس": "تم تنفيذ هجوم إرهابي في بولدر، كولورادو، على يد مهاجر غير شرعي. حصل على تأشيرة سياحية من إدارة بايدن
، ثم تجاوز مدة الإقامة المسموح بها بشكل غير قانوني. ورداً على ذلك، منحته الإدارة تصريح عمل. يجب وقف مسار الهجرة الانتحاري هذا بشكل كامل".
ولم تُصدر إدارة الرئيس جو بايدن
حتى الساعة أي تعليق رسمي على الحادثة أو الاتهامات المرتبطة بسياسات الهجرة.