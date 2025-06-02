السودان.. آلاف الأسر تفر من الخوي بعد اشتباكات عنيفة بين الجيش والدعم السريع

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وأكدت المنظمة أن ما لا يقل عن 2715 أسرة نزحت من المدينة خلال يومي 29 و30 آذار 2025، عقب سيطرة عليها في نهاية الأسبوع الماضي، في معارك تخللتها ضربات بطائرات مسيرة أسفرت عن مقتل عدد من ضباط الجيش بينهم قائد "متحركات تحرير كردفان".وأشارت المنظمة في بيان، إلى أن توجهوا إلى مناطق داخل محلية الخوي إضافة إلى مناطق غرب بارا وشيكان في ، مؤكدة أن الوضع الأمني لا يزال متوترا.وسبق أن نزحت 1678 أسرة في أعقاب هجوم شنته الدعم السريع على المدينة في 2 آذار الماضي، ما تسبب في فرار أكثر من 11840 فردا، رغم استعادة الجيش للسيطرة على المدينة لفترة قصيرة قبل أن تعود مجددًا إلى قبضة الدعم السريع.وتكتسي مدينة الخوي أهمية استراتيجية لوقوعها على طرق رئيسية تربط غرب كردفان بشمال وشرق دارفور، ما يجعلها نقطة صراع محوري بين الطرفين، في ظل توقعات بتجدد المعارك خلال الفترة المقبلة مع سعي الجيش لاستخدامها كنقطة انطلاق نحو دارفور أو كخط دفاع متقدم عن مدينة الأبيض.