الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخا أطلق من اليمن

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قال الجيش مساء اليوم الاثنين إنه اعترض صاروخا باليستيا أطلق من اليمن باتجاه الأراضي ، ما أدى إلى انطلاق في عدة مناطق.وأضاف الجيش في بيان «رصد الجيش الإسرائيلي إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وتمكنت منظومات الدفاع الجوي التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي من اعتراضه». وجرى إغلاق بعيد إطلاق الصاروخ من جماعة الحوثيين . (الشرق الأوسط)