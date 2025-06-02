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إقتصاد

قبل انتهاء الإعفاء الجمركي... واشنطن تطلب عروضاً نهائية من شركائها التجاريين

Lebanon 24
02-06-2025 | 16:18
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دعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الدول التي تتفاوض معها حول النزاعات التجارية إلى تقديم "أفضل عروضها" بشأن الرسوم الجمركية والوصول إلى الأسواق الأميركية حتى يوم الأربعاء.
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وذكرت وكالة "رويترز" اليوم الاثنين أن مسودة رسالة مكتب الممثل التجاري الأميركي تنص على ضرورة تقديم الشركاء بشكل عاجل شروطا نهائية بشأن مشتريات السلع الصناعية والزراعية الأميركية، وإزالة الحواجز غير الجمركية، بالإضافة إلى قضايا التجارة الرقمية والأمن الاقتصادي.


وتعتزم الولايات المتحدة دراسة هذه المقترحات في غضون أيام قليلة، وبعد ذلك ستُشكل ما يُسمى "منطقة التوافق" وهي مجموعة من الشروط المحتملة لإبرام الصفقات، بما في ذلك الرسوم الجمركية المتبادلة.


وتهدف هذه المبادرة إلى تسريع المفاوضات، إذ يتوقع البيت الأبيض إتمامها قبل 8 تموز، عند انتهاء  الـ90 يوما وهي مهلة الإعفاء من الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب في الثاني من نيسان.


وأشارت "رويترز" إلى أنه من بين جميع الدول الشريكة، نجحت بريطانيا فقط في التوصل إلى اتفاق إطاري، بينما لا تزال المفاوضات جارية مع دول أخرى، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي واليابان والهند وفيتنام.
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