قبل انتهاء الإعفاء الجمركي... واشنطن تطلب عروضاً نهائية من شركائها التجاريين

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وذكرت وكالة " " اليوم الاثنين أن مسودة رسالة الأميركي تنص على ضرورة تقديم الشركاء بشكل عاجل شروطا نهائية بشأن مشتريات السلع الصناعية والزراعية الأميركية، وإزالة الحواجز غير الجمركية، بالإضافة إلى قضايا التجارة الرقمية والأمن الاقتصادي.وتعتزم دراسة هذه المقترحات في غضون أيام قليلة، وبعد ذلك ستُشكل ما يُسمى "منطقة التوافق" وهي مجموعة من الشروط المحتملة لإبرام الصفقات، بما في ذلك الرسوم الجمركية المتبادلة.وتهدف إلى تسريع المفاوضات، إذ يتوقع إتمامها قبل 8 ، عند انتهاء الـ90 يوما وهي مهلة الإعفاء من الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها في الثاني من نيسان.وأشارت "رويترز" إلى أنه من بين جميع الدول الشريكة، نجحت فقط في التوصل إلى اتفاق إطاري، بينما لا تزال المفاوضات جارية مع دول أخرى، بما في ذلك واليابان والهند وفيتنام.