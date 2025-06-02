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روسيا تستلم دفعة جديدة من دبابات T-80BVM المطورة

Lebanon 24
02-06-2025 | 16:30
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ذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" أن الجيش الروسي تسلّم مؤخرا دفعة من دبابات T-80BVM التي تم تعديلها تبعا للخبرات المكتسبة خلال العملية العسكرية الخاصة.

وجاء في منشور للصحيفة:"قام مصنع أورال فاغون الروسي بتسليم وزارة الدفاع مؤخرا دفعة من دبابات T-80BVM التي تم تعديلها وتعزيز قدراتها تبعا للخبرات المكتسبة خلال العملية العسكرية الخاصة".
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وأشارت الصحيفة إلى أن الدبابات حصلت على أنظمة حماية ديناميكية إضافية، وأنظمة حرب إلكترونية مُحسّنة ذات مدى عمل أوسع، بالإضافة إلى أنظمة حماية خاصة لمواجهة الطائرات المسيّرة.

وقال بيان صادر عن مصنع "أورال فاغون" الروسي:"تم تطبيق العديد من الحلول الهندسية والتقنية لزيادة حماية أطقم هذه الدبابات، أصبح بإمكان القائد والسائق والمدفعي الآن الشعور بثقة أكبر عند أداء المهام القتالية".

وتعتبر دبابات "T-80BVM" نسخة مطورة ومعدلة عن دبابات "T-80BV" الروسية، وجاءت بوزن 46 طنا، ومحرك بعزم 1250 حصانا، وحصلت على مدفع من عيار 125 ملم، قادر على إطلاق مختلف أنواع الذخيرة، الحارقة والمتفجرة والمضادة للدروع.
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