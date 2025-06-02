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عربي-دولي

ترامب يعلن انفتاحه لاجتماع محتمل مع بوتين وزيلينسكي

Lebanon 24
02-06-2025 | 16:38
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أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن انفتاحه لاجتماع محتمل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي، لكنه يفضل رؤية مفاوضات ثنائية للسلام بين موسكو وكييف.
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وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت: "الرئيس أكد انفتاحه على هذا الاجتماع إذا تطلب الأمر ذلك. لكنه يريد أن يجلس هذان القائدان وهذان الطرفان معا إلى طاولة المفاوضات".

ورفضت المتحدثة باسم البيت الأبيض تقييم الجولة الثانية من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، مشيرة إلى أن ترامب سيتولى ذلك لاحقا.

وأضافت: "أما بالنسبة لمشاعر الرئيس تجاه هذه المفاوضات وما جرى فيها، فسأترك له التعليق على ذلك بنفسه".
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