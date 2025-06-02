ترامب يعلن انفتاحه لاجتماع محتمل مع بوتين وزيلينسكي

Advertisement

وقالت المتحدثة باسم : "الرئيس أكد انفتاحه على هذا الاجتماع إذا تطلب الأمر ذلك. لكنه يريد أن يجلس هذان القائدان وهذان الطرفان معا إلى طاولة المفاوضات".ورفضت المتحدثة باسم البيت الأبيض تقييم الجولة الثانية من المفاوضات بين وأوكرانيا، مشيرة إلى أن سيتولى ذلك لاحقا.وأضافت: "أما بالنسبة لمشاعر الرئيس تجاه هذه المفاوضات وما جرى فيها، فسأترك له التعليق على ذلك بنفسه".