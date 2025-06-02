وزير الداخلية الألماني يصرّ على إبعاد اللاجئين عند الحدود رغم قرار قضائي

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وقال ألكسندر دوبرينت في يوم الاثنين: "نحن متمسكون برأينا القانوني أيضا".وأكد دوبرينت مرارا أن الحكم الصادر يتعلق بحالة فردية، وأضاف: "لا يوجد سبب يدعونا لتغيير ممارستنا استنادا إلى حكم قضائي صدر اليوم في حالة فردية معينة".وكانت في العاصمة قضت في حكم مستعجل بأن إبعاد طالبي اللجوء عند نقاط التفتيش الحدودية داخل الأراضي الألمانية، يُعد غير قانوني".وقررت المحكمة أنه لا يجوز صد هؤلاء الأشخاص دون تنفيذ ما يُعرف بـ"إجراء "، وتحدد لائحة دبلن المسؤولة عن النظر في طلب اللجوء.وتتعلق القضية الصادر فيها الحكم اليوم، بشكل محدد بثلاثة صوماليين أعيدوا في 9 آذار الماضي من مدينة (أودر) الألمانية الحدودية إلى ، استنادا إلى القواعد الجديدة.المنتمي إلى الاجتماعي البافاري "إنه يعتزم الآن متابعة القضية من خلال الإجراء أمام المحكمة"، وأعرب عن اعتقاده بأن "القرار النهائي سيكون لصالحنا بشكل واضح".وتابع قائلا: "ذكرت المحكمة في قرارها أن مبررات إجراءاتنا كان ينبغي أن تكون أكثر تفصيلا"، لافتا إلى أنه سيتم تقديم هذه المبررات التفصيلية لاحقا.وأوضح الوزير أن الصوماليين الثلاثة الذين قدموا دعوى أمام المحكمة في برلين كانوا قد حاولوا دخول بالفعل في 2 و3 آذار الماضي دون التقدم بطلب لجوء، ولم يفعلوا ذلك إلا في المحاولة الثالثة يوم 9 آذار .وقال دوبرينت : "يمكننا أن نرى من خلال هذا المثال بالذات مدى صعوبة الوضع الحالي، وشدة تعقيده، ويمكنني أن أقول أيضا إننا يمكننا أن نرى إلى أي مدى أصبح نظام اللجوء بأكمله يعاني من خلل.