وزير الخارجية الايراني يتجول في خان الخليلي التاريخية خلال زيارته للقاهرة

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ورافق خلال جولته في منطقة خان الخليلي الأثرية في قلب العاصمة وفد إيراني يتقدمه مهدي شوشتري، مدير قطاع غرب وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية ، واستقبله السفير سلطاني فر، رعاية المصالح الإيرانية بالقاهرة.وقبل جولته أدى عراقجي صلاة في الإمام الحسين، في زيارته الثالثة لهذا الموقع الديني المقدس خلال زياراته المتكررة لمصر، مما يعكس اهتمامًا خاصًا بالروابط الثقافية والدينية بين البلدين.تأتي هذه الزيارة في إطار جولة إقليمية يقوم بها الوزير الإيراني تشمل مصر ولبنان، لمناقشة قضايا ، لاسيما الحرب على والمفاوضات النووية.