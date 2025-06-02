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عربي-دولي
وزير الخارجية الايراني يتجول في خان الخليلي التاريخية خلال زيارته للقاهرة
Lebanon 24
02-06-2025
|
16:30
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تجول
وزير الخارجية الإيراني
عباس عراقجي مساء الاثنين في شوارع منطقة خان
الخليلي
التاريخية بالقاهرة، في أول زيارة له لهذا الحي الشهير.
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ورافق
وزير الخارجية
الإيراني
خلال جولته في منطقة خان الخليلي الأثرية في قلب العاصمة
المصرية
القاهرة
وفد إيراني يتقدمه مهدي شوشتري، مدير قطاع غرب
آسيا
وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية
الإيرانية
، واستقبله السفير
محمد حسين
سلطاني فر،
مدير مكتب
رعاية المصالح الإيرانية بالقاهرة.
وقبل جولته أدى عراقجي صلاة
المغرب
في
مسجد
الإمام الحسين، في زيارته الثالثة لهذا الموقع الديني المقدس خلال زياراته المتكررة لمصر، مما يعكس اهتمامًا خاصًا بالروابط الثقافية والدينية بين البلدين.
تأتي هذه الزيارة في إطار جولة إقليمية يقوم بها الوزير الإيراني تشمل مصر ولبنان، لمناقشة قضايا
الشرق الأوسط
، لاسيما الحرب
الإسرائيلية
على
قطاع غزة
والمفاوضات النووية.
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