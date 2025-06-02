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الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخًا أطلق من اليمن

Lebanon 24
02-06-2025 | 16:49
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أعلن "الجيش الإسرائيلي"، الاثنين، أنه اعترض صاروخا "أطلق من اليمن" وتسبب في تفعيل صافرات الإنذار في بعض المناطق، على ما أوردت "وكالة الصحافة الفرنسية".
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وأوضح "الجيش"، في بيان على قناة "تلغرام": "عقب صافرات الإنذار التي دوّت قبل وقت قصير في مناطق  عدة داخل إسرائيل، تم اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن".

وأعلن الناطق العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، من جهته، مساء الإثنين، تنفيذ "عملية عسكرية استهدفت مطار اللّد في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي نوع ذي الفقار".

أضاف في بيان مصوّر نُشر على "تلغرام" أن العملية "حققت هدفها بنجاح... وأجبرت أربعة ملايين صهيوني على الهروب إلى الملاجئ ووقف حركة الملاحة في المطار".
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