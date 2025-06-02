الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخًا أطلق من اليمن

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أعلن "الجيش "، الاثنين، أنه اعترض صاروخا "أطلق من اليمن" وتسبب في تفعيل صافرات الإنذار في بعض المناطق، على ما أوردت " ".وأوضح "الجيش"، في بيان على قناة " ": "عقب صافرات الإنذار التي دوّت قبل وقت قصير في مناطق عدة داخل ، تم اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن".وأعلن الناطق العسكري باسم الحوثيين، ، ، مساء الإثنين، تنفيذ "عملية عسكرية استهدفت مطار اللّد في المحتلة بصاروخ باليستي نوع ذي الفقار".أضاف في بيان مصوّر نُشر على "تلغرام" أن العملية "حققت هدفها بنجاح... وأجبرت أربعة ملايين على الهروب إلى الملاجئ ووقف حركة الملاحة في ".