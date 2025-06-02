غوتيريش يدعو إلى تحقيق مستقل في مقتل مدنيين خلال توزيع مساعدات في غزة

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دعا ، ، يوم الإثنين، إلى تحقيق مستقل وفوري في مقتل عشرات قرب مركز توزيع مساعدات غذائية في شمال .وجاءت دعوة بعد أن أعلن الدفاع المدني في غزة مقتل 19 شخصًا الإثنين نتيجة قصف إسرائيلي على المنطقة، فيما أكّد أن 31 شخصًا آخرين قُتلوا وأصيب أكثر من 176 ، خلال تجمعات لتوزيع مساعدات غذائية.في المقابل، نفى الجيش مسؤوليته عن إطلاق النار على المدنيين، واصفًا التقارير المتداولة بأنها "كاذبة"، بحسب ما نقلت وكالة .وقال غوتيريش في بيان: "روّعت إزاء التقارير التي تفيد بمقتل وإصابة فلسطينيين أثناء سعيهم للحصول على مساعدات في غزة. من غير المقبول أن يُجبر المدنيون على المخاطرة بحياتهم من أجل الحصول على الغذاء."وشدد على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الحوادث، مشيرًا إلى أن الوضع الإنساني في القطاع بات لا يحتمل، ويستوجب تحركًا عاجلًا من .