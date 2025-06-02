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عربي-دولي
غوتيريش يدعو إلى تحقيق مستقل في مقتل مدنيين خلال توزيع مساعدات في غزة
Lebanon 24
02-06-2025
|
16:53
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دعا
الأمين العام للأمم المتحدة
،
أنطونيو غوتيريش
، يوم الإثنين، إلى تحقيق مستقل وفوري في مقتل عشرات
الفلسطينيين
قرب مركز توزيع مساعدات غذائية في شمال
قطاع غزة
.
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وجاءت دعوة
غوتيريش
بعد أن أعلن الدفاع المدني في غزة مقتل 19 شخصًا الإثنين نتيجة قصف إسرائيلي على المنطقة، فيما أكّد أن 31 شخصًا آخرين قُتلوا وأصيب أكثر من 176
يوم الأحد
، خلال تجمعات لتوزيع مساعدات غذائية.
في المقابل، نفى الجيش
الإسرائيلي
مسؤوليته عن إطلاق النار على المدنيين، واصفًا التقارير المتداولة بأنها "كاذبة"، بحسب ما نقلت وكالة
رويترز
.
وقال غوتيريش في بيان: "روّعت إزاء التقارير التي تفيد بمقتل وإصابة فلسطينيين أثناء سعيهم للحصول على مساعدات في غزة. من غير المقبول أن يُجبر المدنيون على المخاطرة بحياتهم من أجل الحصول على الغذاء."
وشدد على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الحوادث، مشيرًا إلى أن الوضع الإنساني في القطاع بات لا يحتمل، ويستوجب تحركًا عاجلًا من
المجتمع الدولي
.
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