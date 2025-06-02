البيت الأبيض: اتصال محتمل بين ترامب وشي هذا الأسبوع

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أعلن أنه من المرجح أن يجري الرئيس الأميركي مكالمة هاتفية مع نظيره الصيني هذا الأسبوع.ولم تقدم المتحدثة باسم البيت الأبيض أي تفاصيل إضافية، كما لم يصدر أي تأكيد فوري من .وفي حال تمت المكالمة، فمن المتوقع أن يركز الرئيسان على الخلاف التجاري المستمر بين البلدين. (سكاي نيوز عربية)