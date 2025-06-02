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عربي-دولي

البيت الأبيض: اتصال محتمل بين ترامب وشي هذا الأسبوع

Lebanon 24
02-06-2025 | 23:09
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أعلن البيت الأبيض أنه من المرجح أن يجري الرئيس الأميركي دونالد ترامب مكالمة هاتفية مع نظيره الصيني شي جين بينغ هذا الأسبوع.
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ولم تقدم المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أي تفاصيل إضافية، كما لم يصدر أي تأكيد فوري من بكين.

وفي حال تمت المكالمة، فمن المتوقع أن يركز الرئيسان على الخلاف التجاري المستمر بين البلدين. (سكاي نيوز عربية) 
 
 
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