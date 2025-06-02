بعد أن شعر سكانها بأكثر من هزة أرضية.. هل دخلت مصر "حزام الزلازل"؟

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وفي الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، شعر سكان وعدد من المحافظات بزلزال، مصدره قرب الحدود بين وتركيا. بعد أن شعر سكان عدة محافظات بأكثر من هزة أرضية خلال الأيام القليلة الماضية، كشف مصدر رسمي أن مصر "لم تدخل حزام الزلازل".وفي الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، شعر سكان وعدد من المحافظات بزلزال، مصدره قرب الحدود بين وتركيا.

وهي المرة الثالثة على الأقل خلال الأيام الأخيرة، التي يشعر فيها سكان مصر بهزات أرضية.



وتعليقا على شعور المصريين بالهزة الأخيرة، نشر الفلكية والجيوفيزيقية في مصر بيانا جاء فيه أنه "ورد للمعهد ما يفيد الشعور بالهزة من دون أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات".



وكتب المعهد على " ": "حدث زلزال جنوبي الحدود . نؤكد مرة أخرى أن حدوث الزلازل ظاهرة طبيعية".



وتابع: "مصر لم تدخل حزام الزلازل، ومركز الزلزال الحالي هو الواقعه في منطقة نشطه زلزاليا". (سكاي نيوز عربية)