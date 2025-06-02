يؤيدون إسرائيل.. إقالة 3 مسؤولين في إدارة ترامب بشكل مفاجئ

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أعلنت بشكل مفاجئ، إقالة 3 مسؤولين في ومجلس ، يعتبرون "مؤيدين جدا" لإسرائيل.وحسب صحيفة " " ، فإن قرار إقالة المسؤولين الثلاثة جاء على خلفية الخلافات بين ورئيس الوزراء .وتتمحور الخلافات حول رغبة في شن هجوم "منفرد" على حتى لو كان ذلك من دون موافقة ، وكذلك استمرار الحرب في .والمسؤولون الثلاثة المقالون من مناصبهم، هم ميراف سارن الأميركية الإسرائيلية التي عينت مؤخرا رئيسة قسم إيران وإسرائيل في ، وإريك تريغر منسق وشمال إفريقيا بالمجلس ذاته، ومورغان أورتاغوس نائبة المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف مبعوثة واشنطن إلى .وقالت مصادر مطلعة للصحيفة إنها لا تستبعد إمكانية إقالة المزيد من "المؤيدين لإسرائيل" في من مناصبهم.واعتبرت " أحرونوت" أن إقالة هؤلاء المسؤولين لم تكن من فراغ، بل هي "جزء من التباعد بين إسرائيل وإدارة ترامب، حيث يبدو أن اختاروا هذه السياسة لأسبابهم الخاصة".(سكاي نيوز)