ترامب تحدث عن تخصيب اليورانيوم بوضوح: لن نسمح لايران بذلك

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وكتب الرئيس على منصته "تروث سوشل" للتواصل الاجتماعي: "بموجب اتفاقنا المحتمل، لن نسمح بأي تخصيب لليورانيوم" في . أعلن الرئيس الأميركي ، أن أي اتفاق محتمل بين وإيران لن يسمح للأخيرة بـ"أي تخصيب لليورانيوم".وكتب الرئيس على منصته "تروث سوشل" للتواصل الاجتماعي: "بموجب اتفاقنا المحتمل، لن نسمح بأي تخصيب لليورانيوم" في .

وتأتي رسالة الجازمة بعدما أفاد موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي، أن آخر اقتراح قدمته لطهران السبت، يسمح للإيرانيين بتخصيب محدود لليورانيوم، وهو أمر لطالما رفضته .

ويعد تخصيب اليورانيوم، الذي تتمسك به إيران "لأغراض سلمية"، العقبة الرئيسية في المفاوضات الجارية بين البلدين.



وكان قال الإثنين خلال زيارة إلى ، إنه "إذا كان الهدف هو حرمان إيران من أنشطتها السلمية فبالتأكيد لن يكون هناك أي اتفاق".



وتقول الدول الغربية وإسرائيل إن تسعى لامتلاك السلاح .



لكن إيران تنفي هذه الاتهامات، مؤكدة أن هدفها من تخصيب اليورانيوم سلمي محض.



وبحسب ، فإن إيران هي القوة غير النووية الوحيدة التي تقوم بتخصيب اليورانيوم عند مستوى 60 بالمئة.