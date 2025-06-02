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عربي-دولي
ترامب تحدث عن تخصيب اليورانيوم بوضوح: لن نسمح لايران بذلك
Lebanon 24
02-06-2025
|
23:33
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أعلن الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، أن أي اتفاق محتمل بين
الولايات المتحدة
وإيران لن يسمح للأخيرة بـ"أي تخصيب لليورانيوم".
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وكتب الرئيس على منصته "تروث سوشل" للتواصل الاجتماعي: "بموجب اتفاقنا المحتمل، لن نسمح بأي تخصيب لليورانيوم" في
إيران
.
وتأتي رسالة
ترامب
الجازمة بعدما أفاد موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي، أن آخر اقتراح قدمته
واشنطن
لطهران السبت، يسمح للإيرانيين بتخصيب محدود لليورانيوم، وهو أمر لطالما رفضته
إدارة ترامب
.
ويعد تخصيب اليورانيوم، الذي تتمسك به إيران "لأغراض سلمية"، العقبة الرئيسية في المفاوضات الجارية بين البلدين.
وكان
وزير الخارجية الإيراني
عباس عراقجي
قال الإثنين خلال زيارة إلى
القاهرة
، إنه "إذا كان الهدف هو حرمان إيران من أنشطتها السلمية فبالتأكيد لن يكون هناك أي اتفاق".
وتقول الدول الغربية وإسرائيل إن
طهران
تسعى لامتلاك السلاح
النووي
.
لكن إيران تنفي هذه الاتهامات، مؤكدة أن هدفها من تخصيب اليورانيوم سلمي محض.
وبحسب
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
، فإن إيران هي القوة غير النووية الوحيدة التي تقوم بتخصيب اليورانيوم عند مستوى 60 بالمئة.
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