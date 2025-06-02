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البرلمان المنغولي يقيل رئيس الوزراء

Lebanon 24
02-06-2025 | 23:37
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اعتمد برلمان منغوليا، بعد تصويت سري، قرارا بإقالة رئيس الوزراء لوفسانامسرين أويون-إردين، الذي سيواصل أداء مهامه حتى تعيين رئيس جديد للحكومة.
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وجاء في بيان صدر عن المكتب الصحفي للبرلمان:"وبموجب قانون النظام الداخلي لدورة البرلمان المنغولي، كان يتعين على أغلبية النواب، أي 64 عضوا، التصويت على منح الثقة لرئيس الوزراء. وبما أن التصويت على منح الثقة بالاقتراع السري لم يحظ بموافقة أغلبية أعضاء البرلمان، فقد تم اتخاذ قرار للنظر في موضوع استقالة رئيس الحكومة".
 
ووفقا للبيان، كلف رئيس البرلمان دازغفين أمارباياسغالان رئيس الوزراء المستقيل بمواصلة أداء مهامه ريثما يتم تعيين رئيس جديد لمجلس الوزراء. وينص القانون على وجوب تعيين رئيس جديد للحكومة المنغولية خلال 30 يوما. (روسيا اليوم) 
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