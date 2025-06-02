البرلمان المنغولي يقيل رئيس الوزراء

اعتمد برلمان ، بعد تصويت سري، قرارا بإقالة رئيس الوزراء لوفسانامسرين أويون-إردين، الذي سيواصل أداء مهامه حتى تعيين رئيس جديد للحكومة.

Advertisement

وجاء في بيان صدر عن للبرلمان:"وبموجب الداخلي لدورة المنغولي، كان يتعين على أغلبية النواب، أي 64 عضوا، التصويت على منح الثقة لرئيس الوزراء. وبما أن التصويت على منح الثقة بالاقتراع السري لم يحظ بموافقة أغلبية أعضاء البرلمان، فقد تم اتخاذ قرار للنظر في موضوع استقالة رئيس الحكومة".

ووفقا للبيان، كلف دازغفين أمارباياسغالان رئيس الوزراء المستقيل بمواصلة أداء مهامه ريثما يتم تعيين رئيس جديد لمجلس الوزراء. وينص القانون على وجوب تعيين رئيس جديد للحكومة خلال . (روسيا اليوم)