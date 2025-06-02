زيلينسكي: تلقينا دعوة لحضور قمة حلف الأطلسي في لاهاي

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تلقت دعوة لحضور قمة حلف شمالي (ناتو) المقبلة في . الأوكراني للصحافيين، مساء الاثنين: "لقد تلقينا دعوة لحضور قمة ، وأعتقد أن هذا أمر مهم".وتم توجيه الدعوة لزيلينسكي خلال لقائه مع رئيس وزراء والأمين العام لحلف الناتو في عاصمة ليتوانيا فيلنيوس.وتم تكليف أندري سيبيها بالتحضير للاجتماع.ولم يوضح ما إذا كان سيسافر هو نفسه إلى هولندا أم لا.ومن المقرر أن تعقد قمة في حلف الناتو في لاهاي بعد أقل من ثلاثة أسابيع. (العربية)