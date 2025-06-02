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زيلينسكي: تلقينا دعوة لحضور قمة حلف الأطلسي في لاهاي

Lebanon 24
02-06-2025 | 23:53
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تلقت أوكرانيا دعوة لحضور قمة حلف شمالي الأطلسي (ناتو) المقبلة في لاهاي. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للصحافيين، مساء الاثنين: "لقد تلقينا دعوة لحضور قمة الناتو، وأعتقد أن هذا أمر مهم".
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وتم توجيه الدعوة لزيلينسكي خلال لقائه مع رئيس وزراء هولندا والأمين العام لحلف الناتو مارك روته في عاصمة ليتوانيا فيلنيوس.

وتم تكليف وزير الخارجية أندري سيبيها بالتحضير للاجتماع.

ولم يوضح زيلينسكي ما إذا كان سيسافر هو نفسه إلى هولندا أم لا.

ومن المقرر أن تعقد قمة الدول الأعضاء في حلف الناتو في لاهاي بعد أقل من ثلاثة أسابيع. (العربية) 
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